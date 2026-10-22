Dự đoán kết quả Công an Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15 ngày 22/10), vòng 5 V-League 2026-2027

CLB Công an Hà Nội quyết tâm tìm lại chiến thắng

Mạch toàn thắng từ đầu mùa tại V-League của CLB Công an Hà Nội vừa bị chặn đứng sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Mano Polking đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Ninh Bình.

CLB Công an Hà Nội sẵn sàng cho trận đấu với Thanh Hóa.

Trước đó, đội bóng ngành Công an lần lượt đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel và Đồng Nai. Trong ba trận đấu này, họ ghi được 6 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. Sau 4 vòng, Công an Hà Nội đang có 9 điểm và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu 1 điểm.

Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thầy trò HLV Mano Polking chắc chắn không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà. Xét về lực lượng, Công an Hà Nội vẫn được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất V-League hiện tại với nhiều ngôi sao trong đội hình.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội vẫn đang đối diện với một số khó khăn về lực lượng và thể lực. Trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục vắng mặt vì án treo giò. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu liên tục ở V-League, AFC Champions League Elite và Cúp các CLB Đông Nam Á khiến nhiều cầu thủ không có đủ thời gian hồi phục.

Đáng chú ý, trước thất bại ở trận derby Thủ đô, Công an Hà Nội cũng đã để thua Kashima Antlers 0-1 tại đấu trường châu Á. Hai trận thua liên tiếp cho thấy đội bóng của HLV Polking cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những thời điểm đối phương gia tăng sức ép.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng đội hình có chiều sâu, Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn Thanh Hóa và có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Thanh Hóa đối diện thử thách trên sân Hàng Đẫy

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng đang hướng đến mục tiêu tìm lại phong độ sau thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định tại vòng 4. Trận thua này khiến thầy trò HLV Mai Xuân Hợp rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 4 trận.

Thanh Hóa liệu có thể tạo ra được bất ngờ cho CLB Công an Hà Nội.

Dù vậy, đây vẫn được xem là khởi đầu tương đối tích cực của đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về tài chính và lực lượng trước mùa giải. Cụ thể, Thanh Hóa đã giành được hai chiến thắng trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, đồng thời nhận hai thất bại trước Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định.

Về mặt lối chơi, Thanh Hóa đang theo đuổi cách đá kiểm soát bóng, nhưng họ cũng có khả năng chơi phòng ngự phản công. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội.

Trong chuyến làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội sắp tới, Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi thấp và chờ thời cơ để tổ chức các đợt phản công nhanh. Trong đó, các ngoại binh như Matheus và Saliou Guindo được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt ở những tình huống chuyển trạng thái.

Bên cạnh đó, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu không hạn chế được khoảng trống dành cho Quang Hải và các tiền vệ Công an Hà Nội, đội khách có thể phải chịu sức ép lớn.

Dù vậy, nhiệm vụ giành điểm trên sân Hàng Đẫy được dự báo không dễ dàng với đội bóng xứ Thanh. Theo thống kê, trong 9 lần gặp nhau kể từ năm 2023, Thanh Hóa giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 6 thất bại trước đối thủ này. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những thời điểm đối thủ xuống sức.

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 2-0 Thanh Hóa. Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Văn Toản, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Jirjis Putros, Thành Long, Quang Hải, Stefan Mauk, Leo Artur, Alan. Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Thong Khamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus.