Dự đoán cải tiến trên iPad mini 2026 sau 2 năm vắng bóng

iPad mini 7. Ảnh: The Verge.

Tuy nhiên, Apple được cho là sắp ra mắt iPad mini thế hệ tiếp theo, iPad mini A20 Pro (2026), vào ngày 27/10 tới đây. Đây có thể là một trong những đợt nâng cấp lớn nhất của dòng máy tính bảng nhỏ gọn này, song mức giá dự kiến cũng sẽ tăng cao đáng kể.

MÀN HÌNH

iPad mini thế hệ mới được cho là sẽ lần đầu tiên chuyển sang sử dụng màn hình OLED. Kích thước màn hình và thiết kế tổng thể nhiều khả năng không thay đổi so với thế hệ trước, với màn hình khoảng 8,3 inch.

Apple đã sử dụng màn hình OLED trên iPhone trong gần một thập kỷ. Vì vậy, việc đưa công nghệ này lên iPad mini được xem là bước nâng cấp đáng chờ đợi.

Các thế hệ iPad mini trước đây đều sử dụng màn hình LCD, trong khi màn hình OLED có khả năng tái tạo màu sắc sống động hơn, hiển thị màu đen sâu hơn và mang lại độ tương phản cao hơn. Công nghệ này cũng có thể giúp hình ảnh rõ nét hơn khi nhìn từ các góc khác nhau.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng màn hình mới sẽ không hỗ trợ ProMotion với tần số quét 120 Hz. Đây là điểm có thể khiến một bộ phận người dùng thất vọng, bởi màn hình OLED thường được kỳ vọng đi kèm khả năng hiển thị mượt mà hơn. Dù vậy, việc sử dụng OLED không đồng nghĩa thiết bị đương nhiên được trang bị tần số quét 120 Hz. Apple có thể lựa chọn cấu hình thấp hơn để kiểm soát chi phí sản xuất và duy trì biên lợi nhuận.

Ngoài màn hình, hiện chưa có nhiều thông tin cho thấy Apple sẽ thay đổi đáng kể kích thước và trọng lượng của iPad mini mới. Nhiều khả năng hãng vẫn duy trì đặc trưng thiết kế nhỏ gọn của dòng sản phẩm này.

Tương tự các thế hệ trước, mẫu máy mới dự kiến tiếp tục sử dụng Touch ID, công nghệ nhận diện vân tay của Apple, thay vì chuyển sang Face ID.

HIỆU NĂNG

Chip A20 Pro được cho là điểm nâng cấp nổi bật nhất trên iPad mini mới. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý.

Các thế hệ iPad mini trước đây thường sử dụng bộ xử lý thuộc những thế hệ iPhone ra mắt trước đó. Trong khi đó, iPad mini mới được cho là sẽ sử dụng chip A20 Pro, cũng là bộ xử lý dự kiến trang bị cho dòng iPhone 18 Pro.

A20 Pro là chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2 nm. Việc thu nhỏ tiến trình sản xuất có thể giúp tăng mật độ bóng bán dẫn, cải thiện hiệu năng xử lý và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, mức độ cải thiện thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế chip, khả năng tối ưu phần mềm và cách Apple triển khai trên thiết bị.

Nếu được trang bị A20 Pro, iPad mini mới có thể xử lý tốt hơn các tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên, từ chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa hình ảnh đến chạy các ứng dụng phục vụ công việc. Hiệu năng CPU được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể so với thế hệ hiện tại, đồng thời khả năng xử lý đồ họa cũng có thể được cải thiện.

Nếu được trang bị bộ xử lý tương đương dòng iPhone cao cấp, iPad mini mới có thể thu hẹp khoảng cách về sức mạnh xử lý với những mẫu iPad lớn hơn, trong khi vẫn giữ được lợi thế về kích thước.

Những điểm khác biệt dự kiến trên iPad Mini A20 Pro (2026) và iPad Mini A17 Pro (2024). Nguồn: PhoneArena.

Dù vậy, hiệu năng thực tế, khả năng duy trì sức mạnh xử lý trong thời gian dài và mức tiêu thụ pin vẫn cần được đánh giá qua các bài thử nghiệm sau khi thiết bị ra mắt.

PIN

Thời lượng pin của iPad trong nhiều năm qua không có những thay đổi quá lớn về mặt thông số. Vì vậy, iPad mini mới nhiều khả năng vẫn hướng tới thời lượng sử dụng khoảng 10 giờ khi lướt web qua Wi-Fi hoặc xem video, tương tự mức Apple công bố cho thế hệ trước.

iPad mini A17 Pro hiện hỗ trợ sạc qua cổng USB-C với công suất lên tới 20 W. Trên thế hệ mới, Apple có thể cải thiện tốc độ sạc, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận về công suất sạc tối đa hoặc thời gian cần thiết để sạc đầy pin.

Khả năng sạc không dây cũng chưa được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên iPad mini mới. Dù sạc không dây đã trở nên phổ biến trên nhiều thiết bị điện tử, việc tích hợp công nghệ này vào máy tính bảng còn phụ thuộc vào thiết kế, dung lượng pin và chiến lược sản phẩm của nhà sản xuất.

MÁY ẢNH

Một trong những thay đổi được nhắc đến nhiều nhất trên iPad mini mới là việc chuyển camera trước sang cạnh ngang của thiết bị. Đây là điều chỉnh hợp lý với cách nhiều người sử dụng máy tính bảng hiện nay.

Ảnh: PhoneArena.

Khi tham gia họp trực tuyến hoặc gọi video, người dùng thường đặt iPad theo chiều ngang để có không gian hiển thị rộng hơn. Việc đưa camera trước sang cạnh ngang sẽ giúp góc quay phù hợp hơn với tư thế sử dụng này, đồng thời tạo cảm giác tự nhiên hơn khi nhìn vào màn hình trong các cuộc gọi.

Đối với camera sau, iPad mini mới nhiều khả năng vẫn chỉ sử dụng một camera. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với nhu cầu phổ biến của người dùng máy tính bảng, vốn thường sử dụng camera trước cho các cuộc gọi video và camera sau cho những tình huống chụp ảnh, quét tài liệu hoặc ghi lại thông tin nhanh chóng.

Ngoài ra, còn xuất hiện đồn đoán iPad mini mới sẽ hỗ trợ các kiểu chụp ảnh 3.0, tính năng được cho là xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro. Nếu được trang bị, tính năng này có thể giúp người dùng điều chỉnh cách tái tạo màu sắc và sắc thái của ảnh, qua đó mở rộng khả năng xử lý hình ảnh ngay trên thiết bị.

CÓ ĐÁNG ĐỂ NÂNG CẤP

Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay chính xác, phiên bản iPad mini dự kiến ra mắt năm 2026 có thể là một trong những đợt nâng cấp lớn nhất của dòng sản phẩm này. Việc chuyển sang màn hình OLED, kết hợp với chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng hiển thị và sức mạnh xử lý.

Bên cạnh đó, những thay đổi tiềm năng về hệ thống loa và vị trí camera trước cũng có thể giúp thiết bị đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí, học tập và làm việc. Tuy nhiên, một số điểm vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt là khả năng hỗ trợ màn hình 120 Hz, tốc độ sạc và những cải tiến cụ thể về camera.

Mức tăng giá được dự đoán cũng là yếu tố khiến người dùng phải cân nhắc. Một thiết bị có cấu hình mạnh hơn và màn hình tốt hơn chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người, nhất là khi những thay đổi về thiết kế và tính năng sử dụng có thể không quá lớn.

Tóm lại, sẽ phải chờ đợi đến khi sản phẩm chính thức ra mắt để xem liệu những nâng cấp này có đủ thuyết phục để bù đắp cho mức giá cao hơn hay không.