Dự định mới của Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang

Với cương vị Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang đang chuẩn bị cho một cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại Việt Nam trong năm nay.

Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang

Với cương vị Tân Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang chính thức trở thành Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Cô đang chuẩn bị cho một cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại Việt Nam trong năm nay.

Phóng viên: Vì sao chị lại quyết định tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại Việt Nam?

Hương Giang: Tôi là người may mắn khi có thể đoạt giải Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 vừa qua. Nhưng may mắn hơn là tôi tham gia cuộc thi với tư cách một thí sinh tự do và cũng chưa từng tham dự một đấu trường nhan sắc nào khi đến với cuộc thi. Điều này khiến nhiều thí sinh cùng tham gia cuộc thi không vui vì khi đến với cuộc thi quốc tế, họ đã phải trải qua một cuộc thi cấp quốc gia. Khi đã có danh hiệu rồi, họ mới được chọn để đi thi cấp quốc tế. Chính vì những phản hồi này nên ban tổ chức quyết định không chấp nhận một thí sinh tự do, tức chưa có danh hiệu nào, trong cuộc thi ở những năm kế tiếp. Vì vậy, tôi mới mạo muội quyết tâm tổ chức một cuộc thi tuyển chọn gương mặt chuyển giới xuất sắc để Việt Nam tiếp tục được tham dự trong những năm tới nữa.

Cô sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại Việt Nam

Nhưng liệu mọi người có quan tâm đến cuộc thi khi đấu trường nhan sắc này còn quá mới mẻ với người Việt?

- Điều tôi muốn hướng đến trong cuộc thi là tính nhân văn, hướng đến giá trị con người hơn là việc tìm ra một ứng viên cho cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế trong năm tới. Người chuyển giới ở Việt Nam hiện nay còn "gồng" lắm. Dù đã chuyển giới thành phụ nữ nhưng họ vẫn mải miết đi chứng minh với mọi người rằng "À, tôi là một phụ nữ". Họ cố chứng tỏ đến mức khiến người khác nghi ngờ rằng liệu họ có phải là phụ nữ thực sự hay chưa? Tôi có thể chiến thắng cuộc thi với danh hiệu Hoa hậu vì tôi luôn tin rằng mình vốn là một phụ nữ đích thực. Tôi chẳng bao giờ phải chứng tỏ với mọi người sự nữ tính hay cố tỏ ra tự nhiên nhất vì tôi bản chất vốn là một phụ nữ mà. Tôi muốn giúp những người bạn chuyển giới hiểu được điều đó.

Hương Giang cho rằng người chuyển giới còn e dè trong việc hòa nhập cuộc sống

Điều gì giúp chị tin rằng mình sẽ thành công với sứ mệnh đó?

-Khi tham gia cuộc thi, tất cả các ứng viên hoa hậu đều rất tuyệt vời. Họ xinh đẹp và thật khó để xác định được họ đã từng là nam giới. Nhưng trong số họ, không phải ai cũng có sự tự nhiên trong thần thái. Bởi họ chưa quên được bản thân từng là nam giới và đã phải đau đớn, cố gắng thế nào để trở thành một phụ nữ. Trong khi đó, sâu thẳm trong trái tim mình, tôi chưa bao giờ là nam cả. Tôi sinh ra đã là một phụ nữ và cứ sống thoải mái với tâm thế đó dù hình hài tôi có như thế nào. Đó là lý do tôi không bao giờ phải chứng minh với mọi người tôi là nữ. Hay tôi cũng chẳng sợ "lỡ sơ ý thì kiểu dáng đó, phong thái đó" sẽ tố cáo tôi là người chuyển giới. Tôi cứ tự nhiên thể hiện con người mình và tôi tin, đó chính là điểm ưu mà tôi sở hữu. Tôi sẽ giúp những người chuyển giới Việt Nam nắm bắt được cốt lõi của vấn đề. Tôi nghĩ như thế là đủ vì thực ra, họ đã rất đẹp rồi.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm người đẹp chuyển giới mà giúp người chuyển giới tin vào bản thân họ

Nhưng tổ chức một cuộc thi nhan sắc không phải là chuyện dễ dàng, khi phải có tiền và cả sự đồng thuận của cơ quan chức năng?

-Tôi không tạo ra một sân chơi vô bổ kiểu chỉ để tìm người đẹp chuyển giới. Tôi muốn dựa vào thành tựu của mình vừa có để giúp họ hòa nhập vào cuộc sống. Bạn có tin không, với người chuyển giới bây giờ, họ nhạy cảm đến mức từ chối hòa nhập. Nếu có 3 người đứng nói chuyện với nhau, chỉ cần hai người ghé tai nói nhỏ với nhau thì họ cũng nghĩ rằng hai người kia đang nói xấu họ. Và cứ thế, họ càng xa dần, xa dần với cộng đồng. Tôi dùng thành công của mình để hòa nhập hay thậm chí cũng sẽ cùng họ đi tìm công việc. Một công việc giống như những người bình thường khác, không có sự kỳ thị hay lo ngại. Với mục tiêu đó, tôi tin rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ của cơ quan chức năng.

Nhưng tôi cũng hiểu tổ chức một cuộc thi chẳng bao giờ dễ dàng. Thực ra, ngay tận lúc này, khi đã thực sự bắt tay vào công việc, tôi vẫn chưa có nhiều tiền đủ để cho một cuộc thi bắt đầu. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những người đồng hành cùng mình. Nhưng tôi tin rằng với ý nghĩa cuộc thi sẽ có nhiều nhà tài trợ song hành cùng tôi.

Hương Giang tin mình sẽ được ủng hộ

Thùy Trang thực hiện