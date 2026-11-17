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Ngày 17/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã thực hiện đủ các điều kiện để xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Đại diện Cục CSGT cho biết, nếu dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thì việc xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử.

Cục CSGT đơn cử quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với các bước như sau: Lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; thực hiện việc đo nồng độ cồn bằng thiết bị kỹ thuật đo nồng độ cồn qua hơi thở.

Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống.

Sau đó, người được kiểm tra cung cấp thông tin về nhân thân, địa chỉ, phương tiện đang điều khiển (hoặc CSGT chỉ cần kiểm tra mã định danh cá nhân của người được kiểm tra nồng độ cồn). Nếu có vi phạm, người vi phạm công nhận kết quả đo trên máy (CSGT in kết quả từ máy để người vi phạm nắm được).

"Dữ liệu từ máy đo nồng độ cồn được chuyển vào hệ thống. Toàn bộ quá trình làm việc được ghi nhận bằng camera nghiệp vụ và chuyển vào hệ thống. CSGT không phải lập biên bản vi phạm hành chính, mà người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào mức độ vi phạm nồng độ cồn theo quy định của pháp luật", đại diện Cục CSGT cho biết.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, người vi phạm tiến hành nộp phạt vi phạm hành chính thông qua ứng dụng VNeTraffic. Trường hợp phương tiện không cần phải xác minh (xe chính chủ hoặc người vi phạm chứng minh được chủ xe), nếu có người thân của người vi phạm đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến nơi xử lý vi phạm, CSGT tiến hành bàn giao phương tiện cho chủ xe.

Quy trình này giúp người vi phạm có thể thực hiện toàn bộ các thủ tục trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp mà không phải đến trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.