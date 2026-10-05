Luật Việc làm 2025 quy định người lao động nghỉ việc khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu vẫn có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, khi đến thời điểm đáp ứng đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp thất nghiệp sẽ phải chấm dứt.

Ví dụ, một lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 11/2026 nhưng nghỉ việc từ tháng 7/2026. Người này vẫn được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian chưa đủ điều kiện nghỉ hưu. Tuy nhiên, từ tháng 11/2026, khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, việc chi trả trợ cấp thất nghiệp sẽ dừng lại.

Điều đó đồng nghĩa người lao động không thể nhận đủ toàn bộ thời gian trợ cấp thất nghiệp rồi mới chuyển sang hưởng lương hưu. Nếu tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời gian đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, khoản tiền nhận không đúng quy định sẽ phải hoàn trả.

Theo cơ quan BHXH, việc nghỉ việc trước tuổi hưu một thời gian chỉ giúp người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong giai đoạn chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, chứ không làm kéo dài thời gian hưởng đến hết mức tối đa theo số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Về mức hưởng, Luật Việc làm 2025 tiếp tục kế thừa quy định hiện hành khi xác định trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp.

Đủ điều kiện hưởng lương hưu có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? (ảnh minh hoạ).

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa bao nhiêu tháng?

Tại Điều 39 Luật Việc làm 2025 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, người lao động cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.