Đủ điều kiện đưa nút giao Trì Bình-Dung Quất trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào khai thác

Nút giao Trì Bình-Dung Quất trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã được thi công hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nút giao Trì Bình-Dung Quất rộng khoảng 7ha, đường dẫn dài khoảng 1,1km do Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư, việc thi công hạng mục nút giao Trì Bình-Dung Quất gặp khó khăn do nền địa chất yếu, ta-luy liên tục sạt trượt, sau đó gặp vướng mắc về nguồn vốn.

Do vậy, mặc dù cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 9/2018 nhưng nút giao vẫn dở dang suốt nhiều năm.

Nút giao Trì Bình-Dung Quất rộng khoảng 7ha, đường dẫn dài khoảng 1,1km do Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đến tháng 5/2025, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tái khởi động dự án để hoàn thiện nút giao, với số vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng.

Ngày 25/9 vừa qua, qua kiểm tra hiện trường, Khu Quản lý đường bộ III phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá, các hạng mục công trình thuộc phạm vi nút giao Trì Bình-Dung Quất trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi gồm các hạng mục: an toàn giao thông, điện chiếu sáng, sơn kẻ đường, cổng trạm thu phí, thiết bị ETC phục vụ thu phí, hệ thống thoát nước mặt đường, đã được Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tổ chức thi công hoàn thành.

Nhánh nút giao Trì Bình-Dung Quất kết nối với đường Trì Bình-cảng Dung Quất. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trên cơ sở hồ sơ được cung cấp và kết quả kiểm tra thực tế hiện trường, Khu Quản lý đường bộ III cơ bản thống nhất phương án tổ chức giao thông nút giao Trì Bình-Dung Quất thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi tại Km101+737,87 để đưa vào khai thác.

Hệ thống thu phí tự động tại nút giao Trì Bình-Dung Quất. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Việc đưa nút giao Trì Bình-Dung Quất vào khai thác, kết nối lưu thông hàng hóa trực tiếp đường cao tốc với Khu kinh tế Dung Quất và cảng Dung Quất không chỉ phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi mà còn là điều kiện thuận lợi để Khu kinh tế Dung Quất thu hút đầu tư, phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền trung.