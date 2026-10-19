Dù diễn xuất gây tranh cãi, Điền Hi Vi vẫn lập kỷ lục đặc biệt nhờ 'Gả Kim Thoa'

Chỉ sau 3 ngày lên sóng, Gả Kim Thoa đã phá được cột mốc 10 nghìn điểm nhiệt và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Nhờ đó, Điền Hi Vi đã trở thành diễn viên Hoa ngữ duy nhất có 4 lần phá được 10 nghìn điểm trong năm 2026. Cả ba phim ra mắt năm nay của cô là Trục Ngọc, Tội Phạm IQ Thấp và Gả Kim Thoa đều có thành tích rất ổn, thậm chí Trục Ngọc còn phá vạn điểm trên 2 nền tảng khác nhau.

Điền Hi Vi lập kỷ lục đáng nể trong năm nay.

Nhiều cư dân mạng khen Điền Hi Vi rất có mắt chọn kịch bản, có duyên khán giả khi phim nào cũng có điểm nhiệt đáng mơ ước. Nhiều diễn viên trong cả sự nghiệp cũng chưa thể phá 10 nghìn điểm trên ba nền tảng Tencent, iQIYI, Youku nhưng Điền Hi Vi làm được chỉ trong một năm. Thậm chí không ít khán giả khẳng định họ xem Trục Ngọc, Gả Kim Thoa hay nhiều phim khác là vì Điền Hi Vi.

Cô không ngại diễn những cảnh vất vả.

Nữ diễn viên được khen chuyên nghiệp, luôn đầu tư kỹ lưỡng cho vai diễn và cũng không ngại làm xấu trên phim. Trong Trục Ngọc, Điền Hi Vi diễn tốt những cảnh chặt thịt hoặc vác cả con lợn trên vai. Ở Gả Kim Thoa, nữ diễn viên cũng không ngại tạo hình xơ xác, lấm lem khi nhân vật làm nghề hót phân đêm trên phố.

Dù đóng phim cổ trang hay hiện đại, cô đều thành công.

Tuy nhiên, cô cũng bị phàn nàn là đóng cảnh gào thét bị chê “vừa gồng vừa lố” trong một cảnh phim Gả Kim Thoa. Hoặc với Tội Phạm IQ Thấp, Điền Hi Vi bị lộ thần thái thiếu tự tin, thiếu vẻ bản lĩnh của một cảnh sát điều tra tài năng trong các cảnh thẩm vấn, đối đầu tội phạm.