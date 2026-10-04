Đủ điểm vào top 30% nhưng vẫn có thể trượt học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT, quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Theo Nghị định 179, sinh viên đại học thuộc diện chính sách có thể nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng; học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thể nhận 5,5-8,4 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng các điều kiện xét chọn.

Tính điểm Toán và hai môn cao nhất, không cộng điểm ưu tiên

Đối tượng được xét học bổng là thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chung vào các ngành thuộc diện áp dụng chính sách, không phân biệt phương thức xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các môn theo quy định.

Điểm xét học bổng được tính từ điểm Toán và hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số.

Bộ không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của các phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Trong từng nhóm ngành, thí sinh được xếp điểm từ cao xuống thấp và lựa chọn trong phạm vi không quá 30% số thí sinh có dữ liệu điểm hợp lệ.

Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng. Ảnh: HNIVC

Đáng chú ý, quy định không sử dụng tiêu chí phụ để phá thế bằng điểm ở ranh giới này.

Nếu tại vị trí cuối có nhiều thí sinh cùng điểm và việc đưa tất cả vào khiến số người được chọn vượt quá 30%, toàn bộ thí sinh cùng mức điểm đó sẽ không được đưa vào nhóm xét học bổng.

Ví dụ, nếu ngưỡng 30% dừng ở mức 27 điểm nhưng có quá nhiều thí sinh cùng đạt 27 điểm, khiến việc chọn tất cả vượt tỷ lệ quy định, nhóm thí sinh 27 điểm sẽ bị loại khỏi danh sách thay vì tiếp tục dùng một tiêu chí khác để chọn một số người.

Mức điểm xét học bổng của từng nhóm ngành là mức cao hơn giữa 22,5 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển đợt tuyển sinh chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm 30% được xác định dựa trên dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm và không tính lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Sinh viên chuyển ngành, chuyển trường không phải làm lại hồ sơ

Người học không phải tự làm hồ sơ đề nghị học bổng. Thông tin được lấy từ hệ thống tuyển sinh, đào tạo và nền tảng dữ liệu quốc gia.

Đối với sinh viên đại học, quyết định cấp học bổng lần đầu được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi cơ sở đào tạo xác nhận nhập học.

Với học viên cao học và nghiên cứu sinh, quyết định cấp học bổng được thực hiện trước ngày 30/10 của năm tuyển sinh.

Trường hợp người học chuyển ngành, chương trình đào tạo hoặc cơ sở đào tạo, người học không phải làm hồ sơ học bổng riêng. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật và xác minh thông tin.

Bộ cũng quy định người học không phải đáp ứng thêm điều kiện nào ngoài các điều kiện được nêu tại Nghị định 179 của Chính phủ.