Dư địa mới cho bất động sản Đà Nẵng

Mở rộng địa giới hành chính sau khi sáp nhập Quảng Nam đã đem lại cho Đà Nẵng không gian phát triển lớn hơn, từ Hải Vân, trung tâm thành phố đến Hội An, Tam Kỳ và Núi Thành. Tuy nhiên, trong quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn 2075, thành phố vẫn định hướng nghiên cứu mở rộng không gian ra biển với quy mô khoảng 2.050ha.

Theo Quyết định 2016/QĐ-TTg ngày 21/10/2026, các khu vực nghiên cứu gồm cảng Liên Chiểu khoảng 450ha, vịnh Đà Nẵng khoảng 1.500ha và phía Nam bán đảo Sơn Trà khoảng 100ha.

Quy hoạch định hướng hình thành các khu đô thị lấn biển đa chức năng, kết hợp đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại và không gian công cộng, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận biển liên tục của cộng đồng. Tuy nhiên, đây mới là diện tích nghiên cứu, chưa đồng nghĩa toàn bộ đã được chấp thuận triển khai hay trở thành quỹ đất sẵn sàng phát triển dự án.

Quy hoạch mới mở ra dư địa phát triển rộng lớn cho Đà Nẵng, từ đô thị hướng biển đến các cực công nghiệp, logistics, tài chính và du lịch. Ảnh: Hoàng Anh.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Đà Nẵng vẫn cần tiến ra biển khi không gian trên đất liền đã được mở rộng đáng kể?

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, cho rằng bên cạnh khai thác không gian ngầm, Đà Nẵng cần nghiên cứu khả năng mở rộng không gian phát triển ra biển. Với đặc điểm địa hình miền Trung, một bên là dãy Trường Sơn, một bên là biển, việc khai thác không gian biển cần được tính đến trong định hướng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, mục tiêu không nên chỉ là tạo thêm đất xây dựng. Các dự án lấn biển cần được nghiên cứu kỹ để tránh phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng môi trường biển. Kiến trúc đô thị cũng cần có tầm nhìn dài hạn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tạo được sự đồng thuận xã hội.

Với bất động sản, giá trị của những khu vực này không nằm ở diện tích đất mới, mà ở khả năng hình thành các trung tâm kinh tế, dịch vụ và cộng đồng cư dân thực sự.

Đây cũng là điều ông Trần Anh Quốc Cường, Phó tổng giám đốc HDHomes, lưu ý khi nhìn nhận triển vọng thị trường. Ông cho rằng nhà đầu tư cần quan tâm đến hoạt động kinh tế phía sau quy hoạch thay vì chỉ nhìn vào diện tích đất được bổ sung. Cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, logistics và các hoạt động sản xuất mới có thể tạo nền tảng cho nhu cầu bất động sản dài hạn. Khi doanh nghiệp đầu tư, việc làm được tạo ra và dân cư đến sinh sống, nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ mới có cơ sở hình thành.

Theo cấu trúc phát triển mới, Đà Nẵng được tổ chức theo mô hình ba vùng, ba cực, hai trục và bốn hành lang. Cực phía Bắc tập trung vào dịch vụ, tài chính, du lịch, logistics và công nghệ cao; cực phía Nam gắn với Tam Kỳ, Núi Thành và Chu Lai, định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khu vực liên kết Nam Hội An hướng tới đô thị, thương mại, du lịch và dịch vụ.

Để hiện thực hóa các định hướng này, Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025, quy mô khoảng 1.881ha tại bảy vị trí không liền kề, với các chức năng sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch chung cũng định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, quy mô khoảng 300-320ha, gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế có thể thu hút thêm chuyên gia, lao động chất lượng cao và nhân sự quốc tế đến Đà Nẵng làm việc, sinh sống. Đây là nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn về nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Quy hoạch dự báo dân số toàn thành phố đến năm 2040 khoảng 5,5 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 4,7 triệu người. Đến năm 2050, quy mô dân số dự kiến trên 6,5 triệu người, với khoảng 5,4 triệu dân thường trú. Lượng khách du lịch, lưu trú được dự báo đạt 105-110 triệu lượt vào năm 2040 và 130-135 triệu lượt vào năm 2050.