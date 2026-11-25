Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động-Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững” sáng nay 25/11, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh: Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng, đặc biệt đối với nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn hiện nay được đề cập tại hội nghị lớn hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Theo tính toán của Bộ Tài chính được ông dẫn lại, giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 38 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm. Quy mô nhu cầu này đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường vốn và mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư.

Trong quá trình xây dựng chính sách, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bám sát các chủ trương, định hướng chung, trong đó có Quyết định số 1726 về phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thị trường tài chính và tổ chức tín dụng, cùng các nghị quyết điều hành của Chính phủ, đặc biệt là nghị quyết thường kỳ và những nghị quyết cập nhật kịch bản tăng trưởng.

Ông Hoàng Văn Thu cho biết, định hướng quan trọng là xây dựng thị trường vốn Việt Nam trở thành một hệ sinh thái có khả năng dẫn dắt, điều tiết các nguồn lực xã hội, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro. Thị trường vốn cần phục vụ mục tiêu đầu tư và tăng trưởng dài hạn, tạo điều kiện để các nguồn lực trong xã hội được huy động, tập trung cho phát triển.

Bên cạnh đó, thị trường vốn Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh ở tầm quốc gia. Dư địa huy động vốn từ nước ngoài vẫn còn, song cần được cân nhắc theo từng thời điểm, nhất là trong bối cảnh mặt bằng lãi suất quốc tế ở mức cao. Việc huy động vốn phải bảo đảm tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán, ông Hoàng Văn Thu khẳng định quan điểm nhất quán là phát triển thị trường an toàn, công khai, minh bạch và bền vững. Thị trường không chỉ đóng vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn, mà còn cần tạo điều kiện thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế.

“Việc xây dựng các giải pháp phát triển thị trường vốn phải dựa trên định hướng dài hạn, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình thực tế trong nước và quốc tế”, ông Thu nói.

Một số yếu tố quốc tế có ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước được ông Thu đề cập gồm chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, diễn biến địa chính trị, xung đột tại Trung Đông và biến động giá năng lượng.

Ở trong nước, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng vẫn duy trì ở mức cao, qua đó tác động đến thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Những yếu tố này cần được xem xét trong quá trình thiết kế chính sách và giải pháp phát triển thị trường.

Trên cơ sở đó, ông Hoàng Văn Thu cho biết một trong những nhóm giải pháp quan trọng là tiếp tục kiến tạo, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách được thực hiện thường xuyên nhằm cập nhật những thay đổi của thực tiễn và xử lý các bất cập phát sinh.

Ông dẫn chứng, Văn phòng Quốc hội ban hành văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 hợp nhất Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới, trên cơ sở luật đã ban hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức huy động vốn trên thị trường, đồng thời giúp nhà đầu tư tham gia thị trường dễ dàng hơn.

Ông Hoàng Văn Thu nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách là nhiệm vụ được ngành chứng khoán coi trọng và triển khai thường xuyên, nhằm từng bước phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, đáp ứng yêu cầu huy động nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn.