Dự đám cưới, mẹ cô dâu diện trang phục 'lạ' gây tranh cãi

Một đám cưới tại Hà Nam, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi hình ảnh mẹ cô dâu diện một chiếc váy đỏ cúp ngực nổi bật xuất hiện trong khung hình chụp cùng các thành viên gia đình. Nhiều người thậm chí cho biết ban đầu họ nhầm người phụ nữ này là cô dâu vì trang phục quá bắt mắt.

Ảnh: Sohu

Theo những hình ảnh được chia sẻ, đám cưới được tổ chức trong không khí rộn ràng với nhiều bóng bay và đồ trang trí màu đỏ. Trong khoảnh khắc chụp ảnh chung, sự chú ý của mọi người lại bất ngờ dồn vào mẹ cô dâu.

Người phụ nữ xuất hiện với chiếc váy đỏ ôm sát, thiết kế cúp ngực, kết hợp lối trang điểm khá đậm. Trong khi đó, cô dâu diện váy cưới trắng dài tay, trang điểm nhẹ nhàng và đội khăn voan. Sự tương phản giữa hai người khiến mẹ cô dâu trở nên đặc biệt nổi bật.

Ảnh: Sohu

Đáng chú ý, theo đoạn video được lan truyền, trước thời điểm chụp ảnh, mẹ cô dâu vẫn khoác chiếc áo măng tô màu đen để giữ ấm. Khi chuẩn bị chụp hình cùng cô dâu chú rể, bà mới cởi áo khoác ra để lộ bộ váy đỏ đã chuẩn bị từ trước.

Chồng bà, tức bố cô dâu, dường như không đồng tình với quyết định này. Người đàn ông được cho là đã nhắc vợ không nên cởi áo. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn giữ nguyên trang phục và tạo dáng trước ống kính. Trong khi đó mẹ chú rể mặc áo dài màu trắng, bên ngoài khoác áo tối màu, trang điểm nhẹ và giữ thái độ khá kín đáo. Điều này càng khiến sự khác biệt giữa hai bà thông gia trở nên rõ rệt.

Sau khi những hình ảnh trên được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cho rằng mẹ cô dâu đã lựa chọn trang phục chưa phù hợp với vai trò của mình trong ngày cưới. Theo quan điểm này, cha mẹ hai bên nên ăn mặc trang nhã, vừa đẹp vừa tránh thu hút sự chú ý quá mức.

Tuy nhiên, số khác cho rằng việc một người phụ nữ chăm chút ngoại hình và lựa chọn trang phục mình yêu thích không có gì đáng trách.

Một số người cũng cho rằng những hình ảnh trên chỉ phản ánh một khoảnh khắc trong đám cưới, không đủ để đánh giá tính cách hay mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy trong đám cưới gây tranh cãi. Ảnh:Sohu

Năm ngoái, một lễ cưới ở Hà Bắc cũng gây xôn xao khi mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy, nhiều lần xuất hiện ở vị trí trung tâm, vô tình trở thành "nhân vật chính" và khiến cô dâu gần như biến mất trong khung hình.

Theo đoạn video lan truyền, từ phòng trang điểm, mẹ chú rể – bà Trương Quế Phân – đã diện váy đuôi cá màu xám đính đá, đội vương miện và đeo trang sức lấp lánh. Chưa kể, khi chụp ảnh gia đình, chú rể lại đứng sát mẹ, khoác vai bà, bỏ mặc vợ, khiến nhiều khách mời nhầm bà là… cô dâu.

Suốt buổi lễ, bà liên tục thay cô dâu giao lưu, mời chào khách, phát biểu dài nhưng chỉ nói về con trai, hầu như không nhắc đến con dâu hay thông gia.

Đoạn video "mẹ chồng lấn át con dâu" nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Không ít ý kiến chỉ trích bà thiếu tinh tế, khiến cô dâu mất thể diện, theo Sohu.

Gia đình cô dâu cũng bóng gió trên mạng xã hội: "Con gái hạnh phúc là được, người lớn nên giữ đúng vai trò". Trong khi đó, mẹ chú rể phản bác, cho rằng video đã bị cắt ghép để "dìm" bà, chứ bà không hề có ý "lấn át" cô dâu.

"Con nào cũng là con, tôi yêu quý nên mới tác hợp cho chúng. Tôi muốn lộng lẫy trong ngày trọng đại của các con thì có gì sai? Đừng cắt ghép, bóp méo sự thật. Mẹ nào mà không thương con, tôi 'chèn ép' con dâu làm gì mà đặt điều cho tôi?", bà lên tiếng trước làn sóng chỉ trích.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng còn phán xét cả hành động "khoác vai mẹ, bỏ mặc cô dâu" của chú rể. Nhiều người cho rằng không chỉ mẹ chồng muốn gây chú ý, mà chú rể cũng thiếu tinh tế, khiến cô dâu sượng sùng.