Một tàu chở dầu tiến vào vùng biển của Iraq sau khi đã di chuyển qua eo biển Hormuz vào tháng 4/2026. (Ảnh: Reuters).

Giá dầu thô đã giảm đáng kể vào tháng 11, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ sớm chuyển sang trạng thái dư cung khi hoạt động xuất khẩu của Trung Đông phục hồi.

Kết phiên 26/11, giá hợp đồng tương lai dầu thô Brent đạt 95,44 USD/thùng, giảm 20% so với mức cao nhất trong tháng 10 là 118 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu WTI đạt 83,08 USD/thùng, giảm hơn 21% trong cùng giai đoạn.

Trong tháng 10, giới đầu tư lo ngại xung đột quân sự tại Vùng Vịnh sẽ leo thang nghiêm trọng sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ của Mỹ. Nhưng trái với dự đoán đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nay đã kiềm chế tiến hành tấn công quân sự mới nhắm vào Iran.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, cảnh báo đà bán tháo dầu thô trong tháng 11 nhiều khả năng đã đi quá xa. Ông lưu ý: “Thị trường đã quá hồ hởi với triển vọng nguồn cung năng lượng. Xuất khẩu vùng Vịnh phục hồi không đồng nghĩa với việc thị trường dầu mỏ đang bình thường trở lại”.

Những rủi ro với nguồn cung dầu mỏ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ chuyển sang dư cung, bắt đầu từ quý IV. Điều này sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau giai đoạn thị trường chịu gián đoạn nghiêm trọng vì cuộc chiến Mỹ - Iran.

Trong khi đó, Goldman Sachs dự đoán thị trường sẽ dư cung 2 triệu thùng dầu mỏ/ngày trong năm 2027, nhờ các nhà sản xuất Vùng Vịnh điều chỉnh chuỗi cung ứng để thích ứng với xung đột ở Trung Đông.

Công ty theo dõi hàng hóa và tàu biển Kpler thậm chí nhận định mức dư thừa nguồn cung sẽ lên tới hơn 3 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Ông Bob McNally, Giám đốc công ty tư vấn Rapidan Energy, bình luận: “Nếu đà phục hồi tại khu vực Vịnh Ả Rập tiếp diễn, chúng ta sẽ đối mặt với tình trạng dư cung dầu”.

Tuy nhiên, những dự báo lạc quan trên vốn dựa trên giả định lưu lượng vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông sẽ phục hồi bền vững. IEA cũng cảnh báo các rủi ro tiêu cực “vẫn còn đó”, trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền làm suy yếu an ninh hàng hải.

Ông David Goldwyn, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về năng lượng quốc tế dưới thời Tổng thống Barack Obama, khẳng định các dự báo dư cung dầu gần như không thể thành hiện thực. “Chẳng khác nào mặt trời mọc đằng Tây”, ông ví von.

Giám đốc McNally của Rapidan cho rằng kịch bản khả dĩ hơn là giá dầu sẽ dao động trong biên độ rộng cho đến hết nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trong các giai đoạn thị trường bình ổn, giá dầu thô sẽ dao động trong khoảng 70 - 80 USD/thùng. Khi xung đột bùng phát, giá rất có thể vọt lên trên 100 USD/thùng.

Ông cho biết: “Chúng tôi cho rằng thị trường dầu mỏ gặp thêm thêm nhiều gián đoạn, nhiều rủi ro hơn, và các dự báo dư cung sẽ không thành hiện thực”.

Gần đây, Tổng thống Trump đã chia sẻ với Fox News rằng ông có thể tiến hành các đợt tấn công mới nhắm vào Iran sau dịp năm mới.

Nguy cơ thị trường dầu chuyển sang thiếu hụt

Hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đã phục hồi kể từ mùa hè, nhưng có xu hướng giảm trong những tuần gần đây và vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước chiến sự.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận liên tục bị tấn công.

Theo các cơ quan an ninh hàng hải, ít nhất 20 vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đã được ghi nhận trong tháng này. Trước đó, vào tháng 10, đã có 35 vụ việc tương tự xảy ra.

Theo dữ liệu từ Kpler, lượng xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đạt trung bình 12,8 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào 25/11, thấp hơn 24% so với mức 17 triệu thùng/ngày trước khi chiến sự Mỹ - Iran bùng nổ.

Dựa trên giả định tình trạng dư cung kéo dài, JPMorgan dự báo giá dầu Brent sẽ duy trì ở mức trên 75 USD/thùng vào nửa đầu năm 2027, trước khi giảm xuống khoảng 60 USD/thùng vào nửa cuối năm.

Trong khi đó, Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent sẽ giao dịch quanh 88 USD/thùng trong năm tới, còn giá dầu WTI sẽ đạt mức trung bình khoảng 78 USD/thùng.

Tuy nhiên, Kpler cảnh báo kịch bản dư cung có thể nhanh chóng đảo chiều thành thiếu hụt nếu Iran hoặc lực lượng Houthi tấn công trung tâm xuất khẩu dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Fujairah, hoặc các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Arab Saudi.

Những mục tiêu có thể bị ảnh hưởng bao gồm các cơ sở tại Ras Tanura, Yanbu và đường ống dẫn dầu Đông - Tây của vương quốc này.

Tồn kho dầu ở mức thấp

Ông Goldwyn lưu ý tồn kho dầu mỏ của thế giới đã giảm xuống mức thấp lịch sử, trong khi các nước chưa thể bổ sung chúng.

Ông Goldwyn cho biết Mỹ vẫn còn vẫn còn dư địa để giải phóng thêm 100 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), và châu Âu vẫn còn khả năng tung thêm các sản phẩm dầu đã qua tinh chế ra thị trường. Tuy nhiên, hai bên đều sẽ không mấy mặn mà với tiếp tục sử dụng các nguồn dự trữ.

“Nếu tình trạng gián đoạn có vẻ sẽ kéo dài, tôi cho rằng cả Mỹ lẫn châu Âu đều sẽ ngần ngại sử dụng các nguồn dự trữ chỉ để giúp hạ giá”, ông Goldwyn đánh giá.

Trung Quốc cũng đang tăng cường nhập khẩu dầu thô trở lại trong bối cảnh xung đột Trung Đông chưa chấm dứt, chuyên gia Staunovo tại UBS chỉ ra.

Ông cảnh báo: “Nhìn chung, những diễn biến này đang làm giảm lượng dầu lưu thông trên biển và khiến thị trường dầu mỏ thực tế trở nên thắt chặt hơn. Điều đó củng cố quan điểm của chúng tôi rằng giá dầu sẽ phục hồi từ mức hiện tại”.