'Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con': Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

“Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tìm con”

Kết hôn từ năm 2013, ước mơ về một mái ấm nhỏ ngập tràn tiếng cười trẻ thơ của chị Trần Thị Vịnh (1989) và anh Nguyễn Văn Huyên (1987) tưởng chừng đơn sơ nhưng lại hóa thành thử thách. Phát hiện khả năng thụ thai tự nhiên rất thấp, hành trình gần 10 năm sau đó của anh chị đong đếm bằng vô số chuyến xe ngược xuôi, những lần hy vọng rồi lại thất vọng trước kết quả thất bại.

Hai lần can thiệp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và 5 lần chuyển phôi không thành công đã rút cạn cả tài chính lẫn tinh thần của hai vợ chồng. Nhưng giữa những lúc tưởng chừng muốn buông tay, câu nói kiên định của người chồng: “Dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tìm con” đã trở thành điểm tựa vững chắc để chị Vịnh tiếp tục chiến đấu.

Vợ chồng chị Vịnh, anh Huyên hạnh phúc bên hai con. Ảnh: NVCC

Chứng kiến trọn vẹn hành trình gian nan ấy, bà Đỗ Thị Quý (SN 1962, mẹ chồng chị Vịnh) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi thấy Vịnh là người phụ nữ rất kiên cường, mạnh mẽ, đã luôn cố gắng trên hành trình tìm con. Tôi rất cảm ơn con vì đã không bỏ cuộc”.

Sự kiên trì ấy cuối cùng đã được đền đáp bằng phép màu. Lần lượt bé Nguyên An (biệt danh Sam, sinh năm 2023) và bé Nguyên Anh (biệt danh Kiss, sinh năm 2025) cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Sự xuất hiện của hai con không chỉ xua tan bao áp lực nặng nề tích tụ nhiều năm mà còn thắp sáng toàn bộ cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ.

Đóa hoa vô giá ngày 20/10

Từng trải qua chặng đường gian khó để chạm tay vào thiên chức làm mẹ, chị Vịnh trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bên các con. Hạnh phúc của chị giờ đây không còn nằm ở những điều xa xỉ, mà thu nhỏ lại trong nụ cười và sức khỏe của hai con mỗi ngày. Là cảm giác ấm áp mỗi sáng thức dậy nghe tiếng gọi “Mẹ” đầu tiên, những lời nói nũng nịu thì thầm “Con yêu mẹ lắm” trở thành liều thuốc tinh thần xua tan mọi mệt mỏi.

Trái ngược với những niềm vui ấy là nỗi xót xa mỗi khi các con đau ốm hay mệt mỏi. “Chị rất lo lắng, thương con, lo con không ăn được, lo con khó chịu trong người và lo cho con chịu đau đớn . Chị rất là xót con”, chị Vịnh xúc động chia sẻ.

Bước vào ngày 20/10, là ngày tôn vinh phái đẹp, chị Vịnh không mong cầu những món quà xa hoa. Món quà lớn nhất mà chị khát khao đơn giản là bản thân luôn dồi dào sức khỏe để làm điểm tựa, đồng hành và chứng kiến hai con khôn lớn từng ngày. Với chị, nụ cười rạng rỡ và sự khỏe mạnh của hai con chính là đóa hoa vô giá nhất.

Nhắn gửi đến hai con trong tương lai, chị Vịnh nghẹn ngào: “Sau này lớn lên, khi nhìn lại hành trình gian nan bố mẹ từng trải qua để có các con, mong các con hiểu được khao khát ấy để biết trân trọng cuộc sống. Mẹ chỉ mong các con ngoan ngoãn, sống có đạo đức, biết yêu thương và trở thành người có ích. Hãy nhớ rằng, các con là tất cả của bố mẹ”.

Thấu hiểu tấm lòng và những hy sinh của con dâu, nhân dịp này, bà Quý cũng dành những lời yêu thương sâu sắc gửi đến chị Vịnh: “Ngày 20/10, tôi luôn mong con thật khỏe mạnh, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình”.

Câu chuyện của chị Vịnh không chỉ là hành trình diệu kỳ của riêng một gia đình, mà còn là bài ca đẹp đẽ về tình mẫu tử thiêng liêng. Nhân ngày 20/10, mong ước giản dị của chị cũng chính là tâm nguyện của hàng triệu người mẹ Việt Nam, khi gạt bỏ những mong cầu cho riêng mình để dành trọn tình yêu và cầu mong bình an cho các con.

Bởi với những người mẹ, hạnh phúc của con chính là đóa hoa rạng rỡ và ngát hương nhất trong ngày tôn vinh chính mình.