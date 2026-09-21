Dự báo xuất hiện đợt mưa lớn từ ngày 21 đến 24-9

Theo các bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ chiều 21 đến ngày 24-9, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trong đợt mưa này.

Theo đó, cơ quan chuyên môn dự báo, từ chiều 21 đến ngày 24-9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đợt mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 120 - 250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300 mm/đợt; cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Cơ quan chuyên môn dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong 3 ngày tới.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

UBND các xã, phường, đặc khu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). Đồng thời, chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương duy trì lực lượng dân quân, Công an xã, phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông tổ chức trực, tuần tra, điều tiết giao thông tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tuyến Quốc lộ 27C (đường Khánh Lê - Lâm Đồng), Quốc lộ 27 (khu vực đèo Ngoạn Mục)…; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sạt lở, cây đổ, đá lăn, ách tắc giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, duy trì chế độ trực 24/24 giờ; sẵn sàng phối hợp với các địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán Nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông và xử lý các tình huống phát sinh do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ gia cố, sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng do mưa lũ năm 2025, nhất là các vị trí xung yếu như Quốc lộ 27C (đường Khánh Lê - Lâm Đồng), Quốc lộ 27 (khu vực đèo Ngoạn Mục)… Khẩn trương kiểm tra, xử lý các vị trí có nguy cơ mất an toàn; bố trí đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn, đèn cảnh báo tại các khu vực đang thi công hoặc có nguy cơ sạt lở, đá lăn; chuẩn bị nhân lực, máy móc, vật tư để xử lý khi xảy ra sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt; tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Khi điều tiết, xả lũ phải thông báo, cảnh báo sớm, kịp thời về thời gian xả, lưu lượng xả, phạm vi và mức độ ảnh hưởng để chính quyền và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn; kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo về khu vực, thời gian, lượng mưa, cường độ mưa và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các cơ quan chức năng và địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động ứng phó.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; phổ biến các khuyến cáo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, ứng phó đến chính quyền các cấp và người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao.