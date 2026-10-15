Dự báo VN-Index chạm 1.940 điểm năm 2027: Nhà đầu tư trước bài toán định giá mới

Chiến lược đầu tư 2027 sẽ ra sao? (Ảnh minh hoạ)

Lãi suất còn cao, thị trường khó tăng đồng loạt

Trong báo cáo chiến lược đầu tư năm 2027 vừa được công bố, SSI Research đưa ra dự báo VN-Index sẽ đạt 1.940 điểm theo kịch bản cơ sở, dựa trên dự báo lợi nhuận toàn thị trường tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, thị trường có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh trước khi phục hồi vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Diễn biến giằng co vẫn có thể kéo dài trong nửa đầu năm 2027 vì chi phí vốn neo cao. Nhịp phục hồi bền vững hơn được kỳ vọng xuất hiện ở nửa cuối năm tới, nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt và dòng tiền ngoại trở lại rõ nét.

Bối cảnh kinh tế tạo nền tảng cho dự báo nhưng cũng đặt ra những giới hạn. GDP Việt Nam được dự báo tăng 9-9,5% trong năm 2027, với động lực từ đầu tư xây dựng, sản xuất chế biến, chế tạo và dịch vụ. Kịch bản này giả định chi phí vốn duy trì ở mức cao, thay vì kỳ vọng một chu kỳ giảm lãi suất mạnh.

Về nền tảng vĩ mô, 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01%, sản xuất công nghiệp tăng 12,3% và vốn FDI giải ngân tăng 12,1%. Tuy nhiên, doanh thu bán lẻ thực, loại trừ yếu tố giá, chỉ tăng 7,8%, dù cao hơn mức tăng của cùng kỳ nhưng vẫn chưa bứt phá. Tiêu dùng dịch vụ phục hồi tốt hơn hàng hóa, còn cải thiện việc làm và thu nhập chưa lan tỏa đồng đều.

Đầu tư công tiếp tục được xem là động lực quan trọng khi nhiều dự án bước vào giai đoạn thi công. Tuy nhiên, giải ngân không đồng nghĩa toàn bộ số vốn đã chuyển thành sản lượng mới, bởi thanh toán có thể dành cho khối lượng hoàn thành trước đó. Tiến độ công trình và khả năng đưa dự án vào sử dụng vì vậy cần được theo dõi.

Một trở ngại khác là chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Chi phí huy động của ngân hàng tăng truyền sang lãi suất cho vay, trong khi áp lực lạm phát hạn chế khả năng giảm lãi suất trên diện rộng. Lãi suất chỉ có điều kiện giảm đáng kể khi tăng trưởng tiền gửi thuận lợi hơn so với tín dụng, cùng với cải thiện về lạm phát và môi trường bên ngoài.

Trên thị trường chứng khoán, định giá hiện là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý. Theo bảng dự phóng, hệ số P/E năm 2027 của toàn thị trường ở mức 10,7 lần. Nếu loại trừ cổ phiếu VIC, chỉ số này còn 8,3 lần, mức được đánh giá tương đương hoặc thấp hơn một số giai đoạn khủng hoảng trước đây.

Tuy nhiên, mức định giá thấp không bảo đảm cổ phiếu sẽ cùng tăng. Lợi nhuận toàn thị trường năm 2027 được dự báo chỉ tăng 10,1%, giảm tốc đáng kể so với mức 30% ước tính cho năm 2026. Sự chênh lệch giữa các ngành và doanh nghiệp tiếp tục tạo nên diễn biến phân hóa hình chữ K, có lợi hơn cho những đơn vị đầu ngành, quy mô lớn và nền tảng tài chính vững mạnh.

Dòng vốn FTSE mở cơ hội, rủi ro phân bổ vốn vẫn hiện hữu

Một kỳ vọng cho năm 2027 là dòng vốn từ các quỹ thụ động theo dõi bộ chỉ số FTSE. Ước tính khoảng 2,7 tỷ USD có thể được giải ngân theo lộ trình, tương đương khoảng 0,7% vốn hóa thị trường tại thời điểm báo cáo và hơn 70% giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong chín tháng năm 2026.

Theo phương án phân bổ được đề cập, tỷ lệ đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số được chia thành bốn đợt: 10% vào tháng 9/2026, 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và 35% vào tháng 9/2027. Quy mô giải ngân phụ thuộc vào tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số và tài sản của các quỹ theo dõi.

Dòng tiền này có thể hỗ trợ thanh khoản và tạo chất xúc tác cho nhà đầu tư, nhưng không đồng nghĩa thị trường sẽ tăng ngay. Những giai đoạn trước cho thấy khối ngoại mua ròng mạnh không phải lúc nào cũng lập tức kéo chỉ số đi lên. Tác động thuận lợi hơn có thể xuất hiện khi giải ngân trùng với thời điểm lãi suất hạ nhiệt và tâm lý thị trường cải thiện.

Bên cạnh FTSE, kỳ vọng Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI cũng được đề cập. Tuy nhiên, đây vẫn là kỳ vọng, không phải một quyết định nâng hạng đã được xác nhận.

Với các nhóm ngành, vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp được đánh giá khả quan nhờ triển vọng đầu tư hạ tầng. Nhu cầu vật liệu xây dựng được dự báo tăng 10-15% khi các dự án lớn khởi công trong giai đoạn 2025-2026 bước vào thi công cao điểm. Các mã đáng chú ý gồm HPG, HT1, VGC và IDC; GVR, PHR, DPR được quan tâm nhờ thu nhập từ chuyển đổi đất cao su.

Ở nhóm ngân hàng, quan điểm đầu tư vẫn là trung lập và lựa chọn có chọn lọc. Tín dụng có thể tiếp tục tăng nhờ nhu cầu vốn của nền kinh tế, nhưng biên lãi ròng chịu áp lực khi nguồn vốn dịch chuyển sang các khoản vay hạ tầng kỳ hạn dài, biên lợi nhuận mỏng. VCB, TCB và MBB được ưu tiên dựa trên đặc điểm huy động vốn, nguồn thu phí và khả năng sử dụng hạn mức tín dụng.

Với tiêu dùng, tăng trưởng được kỳ vọng chủ yếu đến từ doanh nghiệp giành thêm thị phần, không phải sức mua đồng loạt bứt phá. Những doanh nghiệp bán lẻ có quy mô, thương hiệu và hiệu quả vận hành được chú ý, trong khi chi phí vay cao và thị trường bất động sản trầm lắng vẫn có thể ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình.

Điểm cảnh báo xuyên suốt nằm ở chất lượng phân bổ vốn. Khi vốn ngân sách, tín dụng ngân hàng và các nguồn tài trợ dự án tập trung vào một số hệ sinh thái doanh nghiệp, quy mô tín dụng có nguy cơ tăng nhanh hơn dòng tiền và khả năng hấp thụ của bên vay. Thị trường bất động sản suy yếu còn có thể tác động đến chất lượng tài sản ngân hàng. Khả năng huy động vốn không thể tách rời chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp.

Những rủi ro khác cũng cần được tính đến, gồm lợi suất toàn cầu duy trì cao, bất định thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị. Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến điều kiện huy động vốn, tỷ giá và dòng tiền đầu tư quốc tế.

Vì vậy, cùng với mục tiêu 1.940 điểm, vấn đề cần quan tâm là khả năng doanh nghiệp chuyển đầu tư thành doanh thu, lợi nhuận và tiền thực sự thu. Khi chi phí vốn còn cao, hiệu quả dự án, chất lượng tín dụng và năng lực trả nợ là những yếu tố cần được theo dõi, thay vì chỉ dựa vào triển vọng tăng trưởng GDP hoặc mức định giá của chỉ số.