Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Cảng SSIT đã đầu tư các cổng trục bánh lốp (e-RTG) thân thiện môi trường trong bãi cảng. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Theo báo cáo, mức tăng trưởng trên có thể đạt được nhờ đầu tư nước ngoài và hình thành vốn bền vững, quá trình công nghiệp hóa và phát triển cơ sở hạ tầng liên tục, cùng với việc cải thiện năng suất dựa trên công nghệ. Sức tiêu dùng nội địa ổn định và yếu tố nhân khẩu học thuận lợi tại một số nền kinh tế lớn cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sự phát triển này. Tuy nhiên, con đường tăng trưởng giữa các nước đang diễn ra không đồng đều, với sức mạnh thể chế, an ninh năng lượng và sự sẵn sàng về công nghệ đang định hình khả năng chống chịu trước các cú sốc và nắm bắt cơ hội của các nền kinh tế.

Báo cáo cho rằng Việt Nam có thể sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực, trong khi Thái Lan chậm hơn so với các nước còn lại. Trong kịch bản bất lợi, Indonesia, Philippines và Thái Lan có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn, trong khi Malaysia, Singapore và Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn hơn nếu điều kiện thuận lợi hơn.

Theo báo cáo, Singapore vẫn được đánh giá là nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt nhất khu vực nhờ vị thế là nơi trú ẩn an toàn, thị trường sâu rộng, nguồn lực tài chính dồi dào và trung tâm đầu tư đáng tin cậy. Vị thế trung tâm vốn khu vực cũng giúp Singapore thúc đẩy các cơ hội đầu tư và kinh doanh trên khắp Đông Nam Á.