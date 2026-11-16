Dự báo về sự cứng rắn của Fed: Lãi suất có thể tăng vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027

Chủ tịch Fed Kevin Warsh - Ảnh: Getty/CNBC.

Sau những báo cáo kinh tế Mỹ nóng hơn dự báo được công bố trong thời gian gần đây, giới đầu tư đang tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12/2026 và thậm chí có thể tiếp tục có một đợt thắt chặt nữa ngay trong tháng 1/2027.

Kỳ vọng này được củng cố bởi các tín hiệu cứng rắn từ giới chức Fed trong tuần vừa rồi.

Trong các bài phát biểu và các cuộc trả lời phỏng vấn vào tuần trước, các quan chức Fed đã thể hiện rõ quan điểm sẵn sàng nâng lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm nay và để ngỏ khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong cuộc họp đầu tiên của năm tới, đánh dấu lần đầu tiên có hai đợt tăng lãi suất trong hai cuộc họp liên tiếp kể từ năm 2023.

Tuần vừa rồi, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ cho thấy tốc độ lạm phát tăng nóng hơn so với dự báo và áp lực lạm phát lan rộng khắp các loại hàng hóa và dịch vụ thường ngày.

“Lạm phát đang ở mức quá cao” - Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, nhận định. Ông Austan Goolsbee, người đứng đầu Fed chi nhánh Chicago, mô tả các dữ liệu lạm phát vừa rồi là “gần như đáng lo ngại”.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, cho rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất “nhanh hơn” so với dự kiến trước đó của bà. Thống đốc Fed Christopher Waller thậm chí cảnh báo rằng một đợt tăng 0,5 điểm cơ bản có thể là cần thiết vào tháng tới.

Ông Olu Sonola, trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings, nhận định: “Việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 gần như đã chắc chắn. Câu hỏi thực sự đặt ra là sau đó bao lâu nữa Fed sẽ có đợt tăng lãi suất tiếp theo và rốt cục sẽ cần thêm bao nhiêu đợt tăng nữa”.

GIỚI CHỨC FED TỰU CHUNG ỦNG HỘ TIẾP TỤC TĂNG LÃI SUẤT

Trong tuần qua, khoảng một nửa trong số 19 quan chức thuộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - bao gồm cả những người sẽ bỏ phiếu tại các cuộc họp tháng 12 và tháng 1 đã đưa ra phát biểu. Tuy nhiên, các tín hiệu về hai câu hỏi mà ông Sonola đề cập đến vẫn còn trái chiều.

Quan điểm của các quan chức này rất đa dạng: từ gợi ý của ông Waller về một đợt tăng lãi suất mạnh tay, đến quan điểm ủng hộ việc tăng lãi suất thường xuyên hơn với biên độ nhỏ hơn của Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack, hay ý kiến của bà Anna Paulson - Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia - nghiêng về phương án tăng lãi suất dần dần.

Thông tin tiêu cực tiếp tục xuất hiện vào hôm thứ Sáu, khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) - một yếu tố đầu vào cho chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi - đã tăng với tốc độ so với cùng kỳ năm trước nhanh nhất kể từ năm 2022. Chi phí vận tải và kho bãi tăng vọt, củng cố thêm bằng chứng về áp lực giá cả dai dẳng trong toàn bộ nền kinh tế.

Ông Michael Reid, trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại ngân hàng Royal Bank of Canada, nói với Bloomberg: “Có vẻ như họ đang lo ngại về khả năng lạm phát tăng tốc trở lại, từ đó cân nhắc tăng tần suất điều chỉnh lãi suất, đồng thời có thể nâng mức lãi suất cuối cùng mà FOMC dự kiến đạt tới trong chu kỳ thắt chặt này”.

Các nhà kinh tế tại ngân hàng Bank of America và ngân hàng Santander US Capital Markets đã điều chỉnh tăng dự báo về số đợt nâng lãi suất của Fed trong thời gian tới, sau khi xem xét các dữ liệu kinh tế trong tuần qua cùng các phát biểu từ các quan chức Fed. Bank of America hiện dự báo Fed sẽ nâng lãi suất trong cả 3 cuộc họp sắp tới, còn Santander dự báo 2 đợt tăng, lần lượt vào tháng 12 và tháng 3.

Lập luận ủng hộ Fed đi theo phương án tăng lãi suất thận trọng xuất phát từ việc có những lĩnh vực kinh tế dễ bị tổn thương trước chi phí vay vốn cao hơn, điển hình là thị trường nhà ở. Các dữ liệu kinh tế tuần vừa rồi cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng của lĩnh vực này, cụ thể là doanh số bán nhà đã qua sử dụng trong tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm qua.

Chủ tịch Fed tại Boston, bà Susan Collins, hôm thứ Sáu thừa nhận rằng lãi suất cao có thể gây khó khăn cho khả năng chi trả của người tiêu dùng Mỹ về nhà ở, nhưng bà nhấn mạnh rằng về lâu dài, sự ổn định giá cả mới là yếu tố quan trọng hơn đối với thị trường nhà ở cũng như toàn bộ nền kinh tế.

“Đối với tôi, hướng đi phù hợp cho chính sách tiền tệ đã khá rõ ràng”, bà nói, hàm ý rằng Fed cần phải tiếp tục nâng lãi suất.

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg Television, bà không tiết lộ cụ thể về tốc độ tăng lãi suất mà bà cho là phù hợp. “Tôi không muốn đưa ra kết luận trước về việc lãi suất nên đạt đến mức nào hay tốc độ tăng ra sao,” bà nói.

Tình trạng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây, xuất phát từ những lo ngại về khả năng đảo chiều của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Thống đốc Fed Michelle Bowman cảnh báo về các rủi ro, bao gồm khả năng giá cổ phiếu sụt giảm mạnh nếu lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào AI không đạt kỳ vọng.

“Giá cổ phiếu giảm có thể làm suy yếu sức chống chịu của chi tiêu tiêu dùng. Đồng thời, lãi suất cao hơn có thể gây thêm áp lực lên các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất, chẳng hạn như thị trường nhà ở và các khoản đầu tư của doanh nghiệp nhỏ”, bà Bowman nói.

Một yếu tố khác cần cân nhắc là khả năng giá năng lượng sẽ giảm trong những tháng tới, giúp giảm bớt áp lực từ chi phí nhiên liệu và mang lại một sự giải tỏa cho các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp.

Chủ tịch Fed tại Richmond, ông Tom Barkin, trong bài phát biểu hôm thứ Hai tuần trước, cho rằng lãi suất cần tiếp tục tăng nhưng với tốc độ thận trọng.

“Hầu hết các quan chức Fed dường như đều đồng thuận về sự cần thiết phải nâng lãi suất, đồng thời cũng ưu tiên cách tiếp cận không quá vội vàng”, chiến lược gia vĩ mô Eric Wallerstein tại công ty Clocktower Group rút ra kết luận.

THỊ TRƯỜNG TÍNH ĐẾN KHẢ NĂNG FED TĂNG LÃI SUẤT 3 LẦN LIÊN TIẾP

Trong cuộc họp vào tháng 9 vừa qua, Fed đã có đợt nâng lãi suất đầu tiên sau hơn 3 năm, với lượng nâng 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức 3,75-4%. Tiếp đó, trong cuộc họp tháng 10, Fed giữ nguyên lãi suất.

Từ sau cuộc họp báo tháng 10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đến nay chưa có phát biểu công khai nào. Theo dự kiến, ông Warsh sẽ có bài phát biểu về nhóm công tác của Fed chuyên trách về vấn đề AI và năng suất tại một sự kiện vào ngày 16/11. Ít ai kỳ vọng người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới này sẽ thay đổi quan điểm mà ông đã nêu trước đó là không đưa ra bất kỳ định hướng nào về triển vọng chính sách trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã không chờ đợi mà bắt đầu tính đến khả năng lãi suất Fed sẽ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào các tháng 12, tháng 1 và tháng 3 sắp tới. Cho đến trước tuần vừa rồi, thị trường mới chỉ dự báo các đợt tăng lãi suất vào tháng 12 và tháng 3.

Một minh chứng cho thấy thị trường đã bị tác động mạnh bởi các thông điệp từ Fed trong tuần vừa rồi là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng mạnh sau các phát biểu của ông Waller và bà Logan - những người đã lên tiếng trước và sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến được công bố vào thứ Ba. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có độ nhạy cảm cao với lãi suất quỹ liên bang của Fed - đã tăng 19 điểm cơ bản lên mức 4,75% trong ngày hôm đó, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động vào tháng 4/2025.

Bà Kathy Bostjancic, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Nationwide, nhận định: “Sự định hướng từ Fed đang gây ra đôi chút khó hiểu và dẫn đến những biến động lớn đối với lợi suất trái phiếu chính phủ. Hơn nữa, trong bối cảnh Chủ tịch Warsh chọn cách im lặng, các quan chức khác đã lên tiếng để lấp đầy khoảng trống thông tin đó”.

Xét về tổng thể, đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ có thể tạo dư địa để Fed tiếp tục nâng lãi suất. Dữ liệu tuần trước cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này tăng mạnh trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ. Các quan chức Fed sẽ có thêm một báo cáo việc làm nữa và số liệu cập nhật về lạm phát tháng 10 trước khi tiến hành cuộc họp tháng 12.

Hầu như không có chuyên gia nào cho rằng số liệu lạm phát sắp tới của Mỹ sẽ cho thấy sự giảm tốc.

Ông Robert Sockin, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại công ty quản lý quỹ đầu tư trái phiếu PGIM, đánh giá: “Việc áp dụng lộ trình tăng lãi suất từ từ là một sai lầm chính sách với một nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh và có lạm phát cao. Lịch sử cho thấy cách tiếp cận này tiềm ẩn rủi ro lớn, buộc ngân hàng trung ương cuối cùng phải thắt chặt chính sách nhanh hơn và mạnh tay hơn so với trong trường hợp họ hành động mạnh tay ngay từ đầu”.