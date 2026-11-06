Dự báo từ ngày 9/11, Hà Tĩnh trời trở rét

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay (6/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 8/11, rạng sáng ngày 9/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Dự báo khoảng đêm 8/11, rạng sáng ngày 9/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh. Ảnh minh họa

Trên đất liền, từ đêm 8/11, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, cấp 4; vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 - 18 độ C; từ ngày 9/11 trời trở rét.

Từ đêm 8/11, vùng biển Hà Tĩnh gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10. Biển động mạnh, sóng cao 2,0 - 4,0m.

Từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, Hà Tĩnh có mưa to và dông rải rác với lượng mưa khu vực miền núi 50 - 100mm, có nơi trên 150mm, đồng bằng và ven biển 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.