Hồ thủy điện Hương Điền xả nước từ ngày 17-11 nhằm ứng phó mưa lũ. Ảnh minh họa: VĂN THẮNG

Ngày 23-11, tại cuộc họp về dự báo tác động mưa lớn ở khu vực Trung bộ, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn Mai Văn Khiêm nhận định, từ ngày 24 đến 30-11, khu vực này có khả năng xuất hiện 2 đợt mưa lớn.

Đợt thứ nhất diễn ra từ ngày 24 đến 26-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh. Trong tối và đêm 24-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm; đồng thời có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Mưa lớn sẽ gia tăng trong ngày và đêm 25-11. Tổng lượng mưa từ tối 24 đến đêm 25-11 tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực TP Huế và TP Đà Nẵng có nơi mưa trên 100mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (bên phải) nhận định về đợt mưa lũ sắp tới. Ảnh: Cục Khí tượng - thủy văn

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mưa lớn trong đợt đầu tập trung vào ngày và đêm 25-11. Khu vực sườn đón gió của đèo Ngang và đèo Hải Vân có thể xuất hiện mưa rất to, tập trung ở phía Nam TP Huế và phía Bắc TP Đà Nẵng.

Đợt mưa thứ hai có thể xảy ra từ ngày 27 đến 30-11. Nguyên nhân là không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông. Mưa lớn có khả năng tập trung từ đêm 27 đến sáng 29-11, sau đó giảm dần.

Khu vực chịu ảnh hưởng gồm TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Riêng khu vực từ TP Huế đến phía Đông TP Đà Nẵng có lượng mưa dự báo 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cũng tại cuộc họp, Cục Khí tượng - thủy văn cảnh báo nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk từ ngày 25 đến 30-11. Trong đó, sông Bồ, sông Hương ở TP Huế và sông Trà Khúc, sông Vệ ở Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 2-3. Sông Vu Gia - Thu Bồn ở TP Đà Nẵng có thể lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Sông Kôn - Hà Thanh ở Gia Lai có thể lên báo động 2, có nơi trên báo động 2. Sông Ba ở Đắk Lắk có thể lên báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn Mai Văn Khiêm cho biết, các sản phẩm dự báo hiện chưa cho thấy đợt mưa sắp tới đạt mức cực đoan như những trận mưa lũ lịch sử. Tuy nhiên, dự báo mưa lũ luôn có yếu tố bất định và thực tế có thể xuất hiện những diễn biến vượt ngoài dự báo.

Theo ông Mai Văn Khiêm, nguy cơ thiên tai trong đợt này có thể cao hơn so với đợt mưa lũ trong nửa tháng qua do lượng mưa dự báo lớn hơn, trong khi mực nước sông và hồ chứa hiện ở mức cao. Chính quyền địa phương cần chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.