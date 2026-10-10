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Dự báo Trung bộ và Nam bộ có mưa dông trong đêm nay và sáng mai 11-10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ chiều tối và đêm 10-10 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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NGUYỄN HẠNH - THU HƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-bao-trung-bo-va-nam-bo-co-mua-dong-trong-dem-nay-va-sang-mai-11-10-post875951.html