Dự báo Trung bộ và Nam bộ có mưa dông trong đêm nay và sáng mai 11-10

Chiều 10/10, tại Hội trường lớn Công an thành phố Hà Nội, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956 – 10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các CLB bóng đá và các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ Công an Hà Nội.