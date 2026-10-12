Dự báo triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh hôm nay, đề phòng hai khung giờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 12/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Chiều và tối nay, dự báo TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin thời tiết trong 24-48 giờ tới tại khu vực TP.HCM, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía Đông, sau được tăng cường yếu trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nhiễu động trong đới gió đông hình thành.

Dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hạ trục xuống phía Nam đi qua vùng biển phía nam của Nam Bộ có cường độ suy yếu.

Dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM tiếp tục theo kỳ triều cường đầu tháng Chín (Âm lịch) trong hôm nay, sau xuống lại.

Mực nước đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện ngày 12/10. Tại trạm Phú An, Nhà Bè khả năng ở mức cao từ 1,70-1,8 m (trên báo động 3 là 0,10-0,2 m), thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6h và 16-18h.

Trạm Thủ Dầu Một sẽ ở mức 1,90-1,95m (trên báo động 3 là 0,30-0,35m), thời gian xuất hiện đỉnh triều 6-8h và 18-20h.

Đây là kỳ triều cường cao trong năm. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.