Dự báo TP.HCM mưa lớn 4 ngày, có nơi trên 250 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 17/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-34 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khu vực TP.HCM mưa lớn 4 ngày tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin khu vực TP.HCM, rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ vĩ Bắc hoạt động mạnh dần và nâng trục lên khu vực Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, hội tụ gió đông trên cao hoạt động mạnh hơn.

Đài dự báo từ 17/10 đến 20/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.