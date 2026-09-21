Dự báo TP.HCM mưa 4 ngày liên tiếp, có nơi vượt 150 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 21/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới. Từ 7h ngày 21/9 đến 7h ngày 23/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Sài Gòn, Chợ Lớn 70-120 mm; Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An 80-130 mm; Cần Giờ, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 100-140 mm; Vũng Tàu 80-130 mm; Bà Rịa, Phú Mỹ 70-120 mm; Xuyên Mộc 100-150 mm… Xác suất 70-80%.

Mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì đến hết ngày 24/9. Lượng mưa từ 7h ngày 23/9 đến 7h ngày 24/9 đạt khoảng 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Người dân đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi, dốc cao.

Dự báo 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ duy trì, ngày 24-25/9 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, từ 28/9 áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam nâng lên phía Bắc qua Nam Biển Đông và Nam Bộ. Vùng hội ngay trên khu vực Nam Bộ duy trì tới khoảng ngày 24/9.