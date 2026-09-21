Dự báo tổng lượng mưa ở Bắc Bộ tháng 10 cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20%

Từ ngày 22/9-20/10, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Nhận định về các hình thái thời tiết từ ngày 22/9-20/10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ này, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại các khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to. Đáng lưu ý, trong tháng 10, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%.

Không khí lạnh tiếp tục có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1 cơn.

"Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước", Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Thông tin thêm về tổng lượng mưa trong những tháng cuối năm 2026 tại các khu vực,ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 10, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, đặc biệt tại khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 11, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm; khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-15%. Tháng 12, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 5-20mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20mm, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 50-100mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến 70-170mm, có nơi cao hơn; tháng 11phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn; tháng 12 phổ biến 30-70mm, có nơi cao hơn.

Trong tháng 10, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn; từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 400-600mm, có nơi cao hơn; các khu vực còn lại phổ biến 120-230mm, có nơi cao hơn.

Tháng 11, tại các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến từ 250-500mm, có nơi trên 600mm; các khu vực còn lại phổ biến từ 70-150mm, có nơi cao hơn.

Tháng 12, từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An phổ biến 30- 60mm; từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị từ 100-200 mm, có nơi cao hơn; thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn; các khu vực còn lại phổ biến từ 20-50mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ, tháng 10 phổ biến từ 200-300mm, có nơi cao hơn; tháng 11 phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn; tháng 12, phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn.

Khu vực thượng lưu sông Mê Công từ tháng 10-11 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; tháng 12 phổ biến cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Khu vực trung lưu từ tháng 10-12 phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; riêng ở phía Bắc khu vực trong tháng 11-12 cao hơn 5-20% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Khu vực hạ lưu từ tháng 10-11, phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tháng 12 thấp hơn từ 30-60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước dự báo diễn biến thời tiết trên, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cũng cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đớ hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.