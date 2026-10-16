Dự báo tình trạng khan hiếm dầu diesel kéo dài

Giá xăng dầu được hiển thị tại một trạm xăng ở thành phố Joinville-le-Pont, ngoại ô Paris (Pháp). (Ảnh: MINH DUY)

Tân Hoa xã dẫn nội dung Báo cáo Thị trường dầu mỏ tháng 10 của IEA cho biết, trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu diesel xuất khẩu toàn cầu hiện giảm 700.000 thùng/ngày so với mức cùng kỳ năm ngoái. Việc nguồn cung gián đoạn kéo dài dẫn đến việc nhiều nước phải xả bớt kho dự trữ.

Giá dầu đã giảm từ mức kỷ lục 200 USD/thùng, tuy nhiên vẫn cao gần gấp đôi mức trước khủng hoảng, cũng như so với giá dầu thô. Theo IEA, giá dầu diesel ở mức cao gây ra hậu quả kinh tế trên diện rộng, làm tăng chi phí hàng hóa và ảnh hưởng đến thu nhập thực tế, hoạt động kinh tế và lạm phát.

IEA chỉ rõ, tình trạng khan hiếm trên thị trường dầu diesel sẽ kéo dài sang năm 2027 và cân bằng thị trường vẫn ở mức thấp, phụ thuộc sự phục hồi nguồn cung từ Trung Đông. Nếu nguồn cung không phục hồi, nhu cầu buộc phải cắt giảm hơn nữa để cân bằng thị trường, điều này có thể gây ra tổn thất kinh tế lớn.

Theo IEA, nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông bắt đầu phục hồi trong tháng 9, lượng xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh gần trở lại mức trước xung đột. Tuy nhiên, các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực và hoạt động vận chuyển dầu vẫn tiếp diễn, đe dọa đảo ngược đà phục hồi. Nếu xung đột không sớm chấm dứt tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những tháng tới.

IEA dự báo, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong quý cuối cùng sẽ giảm 2,5 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái và trong cả năm 2026 giảm trung bình 2,6 triệu thùng/ngày.