Dự báo thủy văn lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn phục vụ vận hành liên hồ chứa ngày 09/10/2026

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trong mùa lũ cung cấp các dữ liệu quan trọng về lưu lượng nước về hồ, mực nước và xu thế dòng chảy hạ lưu nhằm phục vụ công tác điều hành an toàn hồ đập và cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

Trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, mực nước tại các trạm thủy văn và lưu lượng dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện đang được theo dõi chặt chẽ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ:

Hệ thống hồ chứa thượng lưu: Theo dõi liên tục lưu lượng về các hồ chứa lớn trên lưu vực như A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 để chủ động phương án tích, xả và duy trì mực nước đón lũ an toàn.

Hạ lưu sông Vu Gia: Dao động mực nước chịu tác động của lưu lượng xả điều tiết hồ chứa kết hợp với thủy triều và diễn biến dòng chảy cục bộ.

Hạ lưu sông Thu Bồn: Mực nước duy trì ở ngưỡng an toàn, các trạm quan trắc duy trì chế độ đo đạc và cập nhật liên tục số liệu phục vụ vận hành.

Dự báo và cảnh báo thủy văn 24 đến 48 giờ tới

Trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến thủy văn trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn tiếp tục được giám sát chặt chẽ theo các kịch bản khí tượng thủy văn:

Dòng chảy về các hồ chứa: Dự báo lưu lượng về các hồ chứa trên lưu vực dao động theo lượng mưa thượng nguồn, các chủ hồ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Cảnh báo lũ và ngập lụt: Đề phòng nguy cơ xuất hiện dao động dòng chảy lớn gây ngập lụt cục bộ tại các khu vực trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông khi có mưa lớn tập trung.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Các đơn vị theo dõi sát các bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét để kịp thời điều chỉnh cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn vùng hạ du

Các địa phương và đơn vị quản lý vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó:

Chấp hành nghiêm lệnh vận hành hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn đã được phê duyệt.

Thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi thực hiện điều tiết xả lũ qua tràn.

Người dân sinh sống ven sông, khu vực bãi bồi, vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi thông tin, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và sẵn sàng phương án di dời khi có cảnh báo lũ.

Thời điểm phát tin: 14h30 ngày 09/10/2026. Bản tin dự báo tiếp theo được cập nhật theo quy chế theo dõi và phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ.