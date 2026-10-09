Dự báo thủy văn lưu vực sông Hương ngày 09/10/2026: Giám sát vận hành liên hồ chứa mùa lũ

Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương ngày 09/10/2026 được phát nhằm theo dõi sát diễn biến mực nước, lưu lượng dòng chảy trong mùa lũ, hỗ trợ công tác điều tiết an toàn công trình và cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

Tình hình thủy văn lưu vực sông Hương 24 giờ qua

Mực nước tại các trạm thủy văn chính trên lưu vực sông Hương đang duy trì ở mức cần giám sát chặt chẽ theo diễn biến mưa lũ:

Lưu lượng về các hồ chứa: Dao động theo lượng mưa thượng nguồn, duy trì dòng chảy liên tục về các công trình thủy điện, thủy lợi.

Diễn biến hạ lưu: Mực nước sông Hương tiếp tục chịu ảnh hưởng tổng hợp từ điều tiết xả tràn liên hồ chứa và chế độ triều cường.

Dự báo xu thế thủy văn 24 đến 48 giờ tới

Trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến dòng chảy trên hệ thống sông Hương được nhận định như sau:

Khu vực thượng lưu và các hồ chứa: Mực nước các hồ chứa tiếp tục được theo dõi nghiêm ngặt, sẵn sàng dung tích phòng lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ đã ban hành.

Khu vực hạ lưu sông Hương: Mực nước dao động theo nhịp xả điều tiết của các hồ chứa kết hợp mực nước thủy triều.

Khuyến cáo an toàn và công tác ứng phó

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa lũ, các đơn vị và người dân cần chú ý:

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai: Thường xuyên cập nhật lưu lượng xả, duy trì liên lạc thông suốt giữa các chủ hồ và chính quyền địa phương.

Người dân vùng trũng thấp ven sông: Chủ động kê cao tài sản, không neo đậu thuyền bè tại các khu vực dòng chảy xiết, đề phòng nguy cơ ngập lụt cục bộ khi hồ xả điều tiết.

Giao thông đường thủy: Chú ý biển báo cảnh báo an toàn tại các bến đò, ngầm tràn qua sông.

Thời điểm phát tin tiếp theo sẽ được cập nhật liên tục theo diễn biến thực tế của thời tiết và mực nước trên lưu vực sông Hương.