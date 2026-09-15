Dự báo thương mại điện tử sẽ sôi động cuối năm

Người tiêu dùng đang mở rộng nhu cầu mua sắm trực tuyến cả về sản phẩm, hình thức khám phá và trải nghiệm giao nhận. Ảnh: A.T

Thông tin từ Shopee Việt Nam, sự kiện “9-9 -Ngày siêu mua sắm” cho thấy người tiêu dùng đã chủ động kết hợp linh hoạt các hình thức khuyến mại để tối ưu hóa chi phí. Tổng mức tiết kiệm mà người tiêu dùng đạt được lên đến 14.000 tỷ đồng.

Sức hút của sự kiện còn nhờ các nội dung giải trí và tương tác trực tuyến với hơn 2,2 tỷ lượt xem. Riêng trong ngày 9-9, số lượng sản phẩm bán ra tăng gấp 5 lần so với ngày thường, cho thấy phương thức tiếp cận sinh động giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm phù hợp.

Bên cạnh đó, người mua đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng dịch vụ trên nền tảng. Chỉ tính riêng trong ngày 9-9, lượng người dùng ưu tiên phương thức giao hàng hỏa tốc (1H và 4H) đã tăng gấp 3 lần, trong đó đơn hàng hỏa tốc 1H tăng vọt gấp 5 lần so với ngày thường…

Cũng theo Shopee, để đạt được kết quả kinh doanh vượt trội, các nhà bán hàng đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành. Đã có gần 7.000 phiên livestream tích hợp AI được thực hiện thành công, hỗ trợ nhà bán tối ưu hóa nguồn lực và gia tăng hiệu quả chuyển đổi.