Dự báo thời tiết tuần từ 16-22/11: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ đề phòng mưa lớn

Bắc Bộ: Nắng trước khi chuyển lạnh

Trong những ngày đầu tuần (16-17/11), thời tiết Bắc Bộ tương đối ổn định. Khu vực phổ biến ít mưa, ngày có nắng, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ có xu hướng tăng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31 độ C, một số nơi có thể vượt 30 độ C. Ban đêm và sáng sớm, trời vẫn lạnh, nhất là tại các tỉnh vùng núi.

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Đáng chú ý, khoảng đêm 17/11 đến ngày 18/11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Hình thái thời tiết này có thể gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, đồng thời khiến nền nhiệt giảm.

Từ khoảng ngày 18-19/11, Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày phổ biến khoảng 21-25 độ C, ban đêm và sáng sớm giảm xuống khoảng 15-20 độ C. Những ngày cuối tuần, trời có thể ít mưa hơn, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ nhưng cảm giác lạnh vẫn duy trì vào đêm và sáng sớm.

Tại Hà Nội, những ngày đầu tuần trời có nắng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 28-32 độ C. Từ ngày 18/11, khi không khí lạnh ảnh hưởng, nhiệt độ giảm, trời chuyển lạnh, nhiệt độ ban ngày có thời điểm chỉ khoảng 21-25 độ C.

Trung Bộ: Nguy cơ mưa lớn trở lại

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết những ngày đầu tuần tương đối ổn định, có mưa vài nơi. Tuy nhiên, khoảng ngày 18-19/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cần lưu ý diễn biến mưa từ khoảng ngày 19/11. Mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to trong thời gian ngắn.

Mực nước sông Trà Khúc dâng cao trong đợt mưa lớn từ ngày 9-11/11. (Ảnh: L.X)

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, tại Đà Nẵng, thời tiết từ ngày 16-18/11 chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Từ ngày 19-22/11, khu vực có khả năng nhiều mây, xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nền nhiệt giảm.

Diễn biến mưa tại Trung Bộ cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là ở những địa bàn từng chịu ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian trước đó. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị có thể gia tăng nếu mưa lớn kéo dài hoặc tập trung trong thời gian ngắn.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa lớn

Trong tuần từ 16-22/11, Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của giai đoạn chuyển mùa. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ tương đối cao; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Từ khoảng ngày 19-20/11, mưa dông tại khu vực có khả năng gia tăng, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to. Sau thời điểm này, mưa có thể giảm dần nhưng vẫn duy trì rải rác vào chiều tối và đêm.

Nhiệt độ tại Nam Bộ nhìn chung ít biến động, phổ biến trong khoảng 23-26 độ C vào ban đêm và 30-33 độ C vào ban ngày. Thời tiết nắng nóng không phải hình thái chủ đạo trong giai đoạn này, tuy nhiên cảm giác oi nóng vẫn có thể xuất hiện vào thời điểm trước các cơn mưa.

Tại TP HCM, thời tiết phổ biến có nắng vào ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Người dân cần lưu ý khả năng mưa lớn cục bộ vào khoảng ngày 19-20/11, nhất là tại các khu vực trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập khi mưa trùng với thời điểm giao thông đông đúc.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong tuần tới, các hình thái thời tiết đáng chú ý gồm không khí lạnh gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ, mưa lớn cục bộ tại Trung Bộ và mưa dông gia tăng ở Nam Bộ. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, tại Trung Bộ, mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị. Trên biển, gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây bất lợi cho hoạt động của tàu thuyền.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.