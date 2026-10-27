Dự báo thời tiết từ ngày 27/10/2026 đến ngày 06/11/2026: Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa rất to

Thời tiết trên đất liền trong giai đoạn từ đêm 27/10/2026 đến ngày 06/11/2026 ghi nhận trọng tâm mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh Trung Bộ. Đáng chú ý, dải đất từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to kèm nguy cơ dông lốc nguy hiểm.

Tại các vùng miền khác, thời tiết chủ đạo duy trì hình thế ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực từ đêm 27/10 đến ngày 29/10/2026

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm và ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong ngày 29/10/2026 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng trục từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng đón mưa rào và dông rải rác vào khung giờ chiều và tối.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 29/10 đến ngày 06/11/2026

Giai đoạn tiếp theo của thời kỳ dự báo tiếp tục duy trì hình thái mưa dông ngắt quãng tại miền Trung và phía Nam:

Bắc Bộ: Phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng Đông Bắc Bộ từ đêm 29/10 đến ngày 30/10/2026 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ: Trong các ngày từ 29-30/10 và từ 03-06/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, dải từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng ngày 29/10 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng duy trì mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng dông lốc và mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động trực tiếp đến an toàn dân sinh và giao thông:

Rủi ro dông lốc: Trong cơn mưa dông có khả năng cao kèm theo lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Rủi ro ngập úng và trượt lở: Mưa cường độ lớn cục bộ tại miền Trung có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông suối, sạt lở đất đá ở sườn dốc vùng đồi núi.

Khuyến cáo: Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động khơi thông cống rãnh thoát nước, chằng chống nhà cửa, cẩn trọng khi di chuyển qua các tuyến đường ngầm tràn trong thời điểm xảy ra dông sét mạnh.