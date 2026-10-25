Dự báo thời tiết từ ngày 25/10/2026 đến 04/11/2026: Trung Bộ và Nam Bộ đón đợt mưa dông mới

Thời tiết trên đất liền trong giai đoạn từ đêm 25/10/2026 đến ngày 04/11/2026 ghi nhận xu thế chuyển biến đáng chú ý với các đợt mưa rào và dông gia tăng tại khu vực miền Trung, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Người dân cần chủ động theo dõi để phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/10 đến ngày 27/10/2026

Trong 48 giờ tới, diễn biến mưa dông tại các khu vực trên cả nước cụ thể như sau:

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm 25/10 và ngày 26/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đến đêm 26/10 và ngày 27/10, khu vực duy trì trạng thái có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 27/10 đến ngày 04/11/2026

Từ đêm 27/10, hình thế thời tiết tại nhiều vùng có sự thay đổi rõ rệt với phạm vi mưa dông mở rộng:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đáng lưu ý, khu vực đồng bằng và ven biển từ khoảng ngày 29–30/10/2026 khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 27/10 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 28–30/10/2026 và đợt tiếp theo từ ngày 03–04/11/2026, khu vực này đón mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Từ khoảng ngày 28/10/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực còn lại: Duy trì hình thái có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị cũng như nguy cơ sạt lở đất tại các sườn dốc.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng, đặc biệt từ Thanh Hóa đến duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ, cần chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây lớn, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà và hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn hoặc khu vực trũng ngập trong thời điểm xảy ra dông sét mạnh.