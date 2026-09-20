Dự báo thời tiết từ ngày 20/09/2026 đến 30/09/2026: Cảnh báo mưa rất to tại nhiều tỉnh miền Nam

Bản tin nhận định xu thế khí tượng trên đất liền từ đêm 20/09/2026 đến ngày 30/09/2026 cảnh báo nguy cơ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông sét tại khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và một phần Trung Bộ. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực từ đêm 20/09 đến ngày 22/09/2026

Diễn biến thời tiết trên các khu vực trong khoảng thời gian 24 đến 48 giờ tới có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền:

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng ráo.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều 21/09/2026, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ xuất hiện điểm mưa to đến rất to.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ: Từ chiều 21/09/2026 đến ngày 22/09/2026, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 22/09 đến ngày 30/09/2026

Hình thế thời tiết dông diện rộng tại các tỉnh phía Nam tiếp tục kéo dài sang những ngày tiếp theo trước khi có dấu hiệu giảm nhẹ về cuối chu kỳ dự báo:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 23/09/2026 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: Từ ngày 22/09/2026 đến ngày 24/09/2026 tiếp tục đón mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa rất to; thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Các khu vực khác trên cả nước: Từ đêm 22/09/2026 đến ngày 28/09/2026 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 29/09/2026, mưa thu hẹp phạm vi, chỉ xuất hiện rải rác vào chiều tối và tối.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo phòng tránh

Trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề phòng ngập lụt và sạt lở: Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và vùng ven sông suối; cảnh giác với hiện tượng trượt lở đất đá tại các sườn dốc khu vực đồi núi.

Biện pháp an toàn: Khi trời chuyển mưa dông kèm sấm sét mạnh, người dân cần hạn chế lưu thông, tránh trú dưới cây cao hoặc công trình tạm, chủ động neo đậu phương tiện tại nơi an toàn.