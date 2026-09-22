Dự báo thời tiết từ đêm 22/09/2026: Mưa to đến rất to diện rộng tại Trung Bộ và Nam Bộ

Thời tiết trên cả nước trong giai đoạn từ đêm 22/09 đến ngày 02/10/2026 ghi nhận diễn biến mưa lớn tập trung ở nhiều khu vực. Trọng tâm mưa to đến rất to xuất hiện tại dải đất từ miền Trung đến Nam Bộ, đi kèm nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 22/09 đến ngày 24/09/2026

Trong 24 đến 48 giờ tới, các hệ thống gây mưa hoạt động mạnh và phân hóa rõ rệt giữa các miền:

Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa to đến rất to và dông.

Tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: Xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày 24/09/2026 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có điểm xuất hiện mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 24/09 đến ngày 02/10/2026

Sang giai đoạn tiếp theo, xu thế mưa tại các khu vực trọng điểm có sự chuyển dịch cụ thể như sau:

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng: Tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 25/09/2026 mưa có xu hướng giảm dần.

Các nơi khác ở Trung Bộ và Nam Bộ: Duy trì mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 26/09/2026. Sau ngày 26/09/2026, thời tiết chuyển sang mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Khu vực Bắc Bộ: Duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông, người dân cần chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan:

Hiểm họa dông lốc: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Nguy cơ ngập úng và trượt lở: Mưa lớn cục bộ cường độ mạnh có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Khuyến cáo: Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa lớn cần theo dõi sát các bản tin cập nhật tiếp theo, chủ động khơi thông cống rãnh, hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối khi nước đang dâng cao.