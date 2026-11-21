Từ đêm 21/11/2026 đến ngày 01/12/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 25-29/11/2026, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ở các khu vực khác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/11 đến ngày 22/11/2026

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm 22/11/2026 có mưa vài nơi.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11/2026

Bắc Bộ

Từ khoảng đêm 23-25/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau đó có mưa vài nơi.

Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời kỳ từ khoảng ngày 24-26/11/2026 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Có mưa vài nơi.

Riêng thời kỳ ngày 24-25/11/2026 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Đêm và sáng trời rét; riêng thời kỳ từ khoảng ngày 25-26/11/2026 trời rét.

Từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Từ khoảng ngày 25-29/11/2026 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác

Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Người dân ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần giữ ấm vào đêm và sáng sớm; vùng núi Bắc Bộ lưu ý đợt rét đậm trong thời kỳ 24-26/11/2026.

Người dân từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cần theo dõi các bản tin dự báo mới nhất về đợt mưa lớn diện rộng dự kiến từ khoảng 25-29/11/2026.

Khi có mưa dông, hạn chế ở ngoài trời và nơi trống trải, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.