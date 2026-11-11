Dự báo thời tiết từ đêm 11/11/2026 đến 21/11/2026: mưa to từ Huế đến Khánh Hòa, Bắc Bộ rét

Từ đêm 11/11/2026 đến ngày 13/11/2026, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời rét. Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11/2026, sau đó mưa giảm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 13/11/2026 đến ngày 21/11/2026, mưa trên cả nước nhìn chung giảm về mức độ, nhưng nhiều khu vực vẫn có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết từ đêm 11/11/2026 đến ngày 13/11/2026

Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng đêm 11/11/2026, mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ; ngày 13/11/2026, mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trời rét; riêng ngày 13/11/2026 là sáng trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11/2026, sau mưa giảm.

Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 13/11/2026, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cần chú ý đợt mưa rất to đến sáng 12/11/2026.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/11/2026 đến ngày 21/11/2026

Bắc Bộ: có mưa vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa vài nơi; từ ngày 18/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: từ đêm 13/11/2026 đến 14/11/2026 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11/2026 có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ đêm 13/11/2026 đến 16/11/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các đợt mưa dông này vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, nhất là ở khu vực có mưa to đến rất to đến sáng 12/11/2026.

Khi có dông, tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện, công trình tạm; hạn chế ra ngoài trời trống trải.

Gia cố nhà cửa, mái che, biển quảng cáo và các vật dụng dễ bị gió giật mạnh làm đổ, bay.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ trong đêm và sáng do trời rét.