Dự báo thời tiết từ đêm 09/10/2026 đến 19/10/2026: Cảnh báo mưa rất to tại Trung Bộ và Nam Bộ

Trong giai đoạn từ đêm 09/10/2026 đến ngày 19/10/2026, thời tiết trên phạm vi cả nước diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa rào và dông diện rộng. Trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, cục bộ xuất hiện các điểm mưa vừa, mưa to đến rất to kèm nguy cơ thiên tai nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 09/10 đến ngày 11/10/2026

Diễn biến chi tiết tại từng khu vực trong 48 giờ tới cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm 09/10 và ngày 10/10/2026, khu vực đồng bằng, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 10/10 đến ngày 11/10/2026, chuyển trạng thái mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị: Đêm 09/10 và ngày 10/10/2026 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm 10/10 và ngày 11/10/2026 có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Trị trong đêm 10/10/2026 tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: Đêm 09/10 và ngày 11/10/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 10/10/2026 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 11/10 đến ngày 19/10/2026

Bước sang giai đoạn tiếp theo, hình thái mưa dông tiếp tục phân hóa mạnh giữa các vùng miền trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng ráo.

Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Duy trì tình trạng có mưa vài nơi.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông trên toàn quốc, đặc biệt tại các khu vực có cảnh báo mưa lớn cục bộ, người dân cần chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan:

Hiểm họa đi kèm: Khả năng cao xuất hiện lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại công trình tạm.

Khuyến cáo phòng tránh: Người dân cần hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập úng, tránh xa các khe suối nhỏ đề phòng lũ quét và theo dõi sát các dấu hiệu sạt lở tại các sườn dốc; chủ động che chắn chuồng trại và bảo vệ hoa màu.