Dự báo thời tiết từ đêm 05/10/2026: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rất to và dông

Thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới từ đêm 05/10/2026 đến ngày 15/10/2026 có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh thuộc dải Trung Bộ, trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ráo, đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực từ đêm 05/10 đến ngày 07/10/2026

Trong 48 giờ tới, hình thế thời tiết tại các khu vực trên cả nước được phân hóa rõ rệt theo từng khu vực:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng; từ đêm 06/10/2026 đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi:

Đêm 05/10 và ngày 06/10/2026: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đêm 06/10 và ngày 07/10/2026: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng ngày

07/10/2026

có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác:

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 07/10 đến ngày 15/10/2026

Giai đoạn từ đêm 07/10 đến ngày 15/10/2026, hình thế mưa dông tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 09/10/2026 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng ngày 09/10 đến 10/10/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 07/10 đến 11/10/2026 xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 07/10 đến 09/10/2026 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Sau thời gian này, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 07/10 đến 11/10/2026 có khả năng đón mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Sau đó, chiều và tối duy trì mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cảnh báo thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong các đợt mưa dông trên phạm vi cả nước, người dân cần đặc biệt chú ý:

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Rủi ro lũ quét và ngập úng: Mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất ở sườn dốc khu vực miền núi Trung Bộ.

Khuyến cáo: Người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước, chằng chống nhà cửa và hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn khi có mưa lớn, dông sét.