Từ đêm 17/11/2026 đến ngày 27/11/2026, thời tiết trên đất liền có hai diễn biến chính. Bắc Bộ chuyển rét từ chiều tối và đêm 18/11, vùng núi có nơi rét đậm. Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông từ chiều 19/11, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/11 đến ngày 19/11/2026

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Đêm 17/11: có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày và đêm 18/11: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 19/11: có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều tối và đêm 18/11: Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 19/11: Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Đêm: có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng.

Từ chiều 19/11: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 19/11: phía Bắc của khu vực này trời chuyển lạnh.

Các khu vực khác

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 27/11/2026

Bắc Bộ: đêm 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 21/11 có mưa vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh từ đêm 19-20/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời rét.

Từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ khoảng đêm 19-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đó mưa giảm. Phía Bắc trời lạnh.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo áp dụng cho các khu vực có mưa dông trong thời gian dự báo.

Khuyến cáo

Theo dõi các bản tin dự báo cập nhật, đặc biệt tại khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, nơi có khả năng mưa rất to.

Hạn chế ra ngoài khi có dông; tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện hoặc công trình tạm bợ khi có sét, lốc và gió giật mạnh.

Người dân Bắc Bộ, nhất là vùng núi, cần giữ ấm khi trời chuyển rét, rét đậm; chú ý bảo vệ người già, trẻ nhỏ.