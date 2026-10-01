Dự báo thời tiết từ 01/10/2026 đến 11/10/2026: Bắc Bộ mưa to, chuyển lạnh, Nam Bộ dông rải rác

Thời tiết trên đất liền trong giai đoạn từ đêm 01/10/2026 đến ngày 11/10/2026 dự báo sẽ có những chuyển biến rõ nét. Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt mưa rào và dông rải rác, có điểm mưa rất to trước khi chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi các khu vực từ miền Trung đến Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái mưa dông theo từng giai đoạn.

Dự báo diễn biến thời tiết từ đêm 01/10 đến ngày 03/10/2026

Trong khoảng thời gian từ đêm 01/10 đến hết ngày 03/10/2026, các khu vực trên cả nước có hình thái thời tiết cụ thể như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Các khu vực khác: Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Lưu ý: Trong các cơn mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xu thế thời tiết từ đêm 03/10 đến ngày 11/10/2026

Bước sang giai đoạn từ đêm 03/10 đến ngày 11/10/2026, hình thế thời tiết tại nhiều khu vực có sự thay đổi đáng kể với các đợt mưa vừa, mưa to và nền nhiệt giảm.

Khu vực Bắc Bộ

Thời kỳ đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đặc biệt từ đêm 04/10 đến ngày 05/10/2026, khu vực đón mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 06/10/2026, mưa dứt hẳn, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Đáng chú ý, từ ngày 05/10/2026, khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng thời gian từ đêm 04/10 đến ngày 06/10/2026 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to đến rất to.

Khu vực Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Từ khoảng ngày 06/10 đến ngày 11/10/2026, khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ ghi nhận mưa to đến rất to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Thời tiết chủ đạo là chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Riêng tại Cao nguyên Trung Bộ, giai đoạn từ đêm 03/10 đến ngày 04/10/2026 chỉ có mưa rào và dông vài nơi.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và khuyến cáo an toàn

Trong suốt thời kỳ dự báo, các đợt mưa dông có thể đi kèm lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tập trung trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp, sạt lở đất tại sườn dốc và lũ quét ở các khe suối nhỏ.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, chằng chống mái che, hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn hoặc đoạn đường ngập sâu khi có mưa lớn. Đặc biệt, người dân vùng núi Đông Bắc Bộ cần chuẩn bị giữ ấm khi nền nhiệt hạ thấp từ ngày 05/10/2026.