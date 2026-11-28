Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 28/11 không mưa, ngày 29/11 trời nắng, nền nhiệt thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (29/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Phía Bắc có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế mưa to đến rất to và dông.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh tăng cường

Diễn biến:

Hiện nay (ngày 28/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 24-27 độ. Ở các đặc khu Bạch Long Vỹ và Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; ở đặc khu Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền: Chiều và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

- Gió: gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Nhiệt độ: Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Trên biển:

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m, riêng vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông 2-4m; biển động.

Thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ TP. Huế đến tỉnh Khánh Hòa

Diễn biến 24h qua:

Trong hôm nay (28/11), khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 28/11 có nơi trên 160mm như các trạm: Tam Trà (TP. Đà Nẵng) 169mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 161,2mm, Hồ Long Mỹ (Gia Lai) 189,4mm, TKCN Phú Yên (Đắk Lắk) 190mm…

Diễn biến 24-48h tới:

Từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực TP. Huế và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>120mm/3h).

Ngoài ra, chiều và đêm 28/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).