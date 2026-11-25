Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, trời rét, đêm 25/11 mưa vài nơi, trưa chiều 26/11 nắng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (26/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Nhiều mây, đêm mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, đêm mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi; riêng TP. Huế đêm và sáng mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến mưa trong 24h qua:

Ngày 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 25/11 có nơi trên 60mm, như: Đan Điền (TP. Huế) 61,8mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 62,0mm...

Diễn biến mưa lớn trong 24-48h tới:

Từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Cảnh báo: Nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra: Chiều tối và đêm 25/11, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp tại: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng

Tình hình mưa đã qua: Trong 6 giờ qua (từ 10h đến 16h ngày 25/11), khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Nham 67,4mm, Hồ Đá Chồng 61,6mm (Quảng Ngãi); Lộc Sơn-Bảo Lộc 49,4mm (Lâm Đồng)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến như sau: Quảng Ngãi 10-30mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng 5-10mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Quảng Ngãi: Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trường Giang.

- Lâm Đồng: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Nghị Đức, P. 1 Bảo Lộc, P. 2 Bảo Lộc, P. 3 Bảo Lộc, P. B’Lao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy:

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.