Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 17/11 không mưa, ngày 18/11 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, đến chiều trời chuyển rét, gió cấp 3.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (18/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, từ chiều mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3. Từ chiều mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-37 độ độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3, từ trưa chiều mai gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối mai trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều mai gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay (ngày 17/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ ngày trời nắng; nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 28-31 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội: Khoảng trưa và chiều 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển:

Từ trưa và chiều 18/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi; tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ

* Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi:

Từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

* Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

Hiện nay (ngày 17/11), phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).