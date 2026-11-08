Dự báo thời tiết tối 8/11 và ngày 9/11: Miền Bắc chuyển rét, Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ngày 9/11, thời tiết miền Bắc chuyển rét, trong khi khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk bước vào giai đoạn mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội đêm nay mưa dông, ngày mai chuyển rét

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Không khí lạnh bắt đầu tác động rõ rệt từ tối và đêm nay, khiến gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4.

Ngày 9/11, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất chỉ 19-21 độ C. Trời chuyển rét.

Người dân cần lưu ý khi di chuyển vào sáng 9/11 do thời tiết vừa mưa vừa rét, trong mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét

Trong đêm 8/11, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ giảm nhanh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Ngày 9/11, khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 18-21 độ C; vùng núi cao có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C. Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển rét.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 8/11, vùng núi cao có nơi rét đậm; các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn

Trung Bộ là khu vực đáng chú ý nhất về mưa trong những ngày tới. Ngay từ đêm 8/11, phía Nam Nghệ An có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, từ đêm 8 đến đêm 9/11 có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày 9/11, mưa lớn tiếp tục mở rộng xuống khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Riêng khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to trong những ngày tiếp theo.

Đợt mưa lớn tại khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11/11. Tổng lượng mưa từ ngày 9 đến đêm 11/11 tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; phía Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vài nơi

Ngày 9/11, Tây Nguyên và Nam Bộ chưa chịu tác động chính của đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Trung. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày vẫn có lúc nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo xu thế những ngày tới, từ ngày 11/11, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 9/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong thời tiết ngày 9/11 là miền Bắc chuyển rét khi không khí lạnh mạnh tràn xuống, đồng thời Trung Bộ bước vào cao điểm của một đợt mưa lớn diện rộng.

Tại Bắc Bộ, nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi có nơi rét đậm; riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất chỉ 19-21 độ C. Trong khi đó, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, sau đó mưa lớn mở rộng xuống Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Nam Trung Bộ.

Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.