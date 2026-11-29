Dự báo thời tiết tối | 29/11/2026
Tối và đêm nay, thành phố nhiều mây hơn, nền nhiệt giảm nhiều so với ban ngày nhưng vẫn cao hơn đêm hôm qua, phổ biến 19-20 độ. Độ ẩm 69-80%.
Sang ngày mai, thời tiết miền Bắc và Hà Nội có sự thay đổi khi không khí lạnh suy yếu dần, trời nhiều mây hơn nhưng không mưa và nắng gần như không xuất hiện. Nền nhiệt ban ngày giảm 2-3 độ so với hôm nay, dao động từ 17-25 độ, đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 66-88%.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-toi-29-11-2026-246261129173821652.htm