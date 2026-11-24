Dự báo thời tiết tối | 24/11/2026
Tối và đêm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm mạnh xuống mức 14-16 độ. Người dân khi tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" tại Sân vận động Mỹ Đình cần chủ động mang đủ áo ấm. Đồng thời không nên chủ quan với những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt.
Sang ngày mai, khả năng mưa vẫn tiếp tục khi dòng xiết gió tây trên cao hạ trục xuống phía nam. Mưa rét tăng cường khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu xuống 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ, độ ẩm trung bình 67-93%. Đây được cho là đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-toi-24-11-2026-246261124173240355.htm