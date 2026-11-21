Sang ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch dần ra phía đông, nền nhiệt tiếp tục tăng. Hà Nội ngày có nắng gián đoạn, trời ấm dần lên khi nhiệt độ tăng nhanh về trưa chiều, tương đối thuận lợi cho các hoạt động đi lại và vui chơi giải trí ngoài trời của người dân và du khách. Tuy nhiên, đêm và sáng trời vẫn rét. Nhiệt độ dao động từ 15-25 độ. Độ ẩm từ 64-89%.

Mỹ Hạnh