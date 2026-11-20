Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), mà còn là yếu tố quan trọng xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện của TP Đà Nẵng. Trước yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, thành phố xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chủ động nhận diện, xử lý những nguy cơ phát sinh từ thực tiễn.