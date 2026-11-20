Dự báo thời tiết tối | 20/11/2026
Tối và đêm nay (20/11), nhiệt độ trong Thành phố lại giảm về 15-16 độ. Khả năng có mưa vẫn khoảng 70%. Độ ẩm 75-80%.
Sang ngày mai (21/11), thời tiết vẫn duy trì lạnh nhưng không mưa. Người dân sẽ có liên tiếp 3 ngày trời khá đẹp, sáng nhiều mây, chiều có nắng ấm. Nhiệt độ trung bình thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 22-26 độ. Độ ẩm dao động 58-89%. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-toi-20-11-2026-246261120165728631.htm