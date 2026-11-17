Sang ngày mai, Hà Nội bắt đầu nhiều mây, có mưa, nhiệt độ giảm dần. Tuy nhiên vùng nào có mưa thì dịu mát còn chỗ nào không mưa thì vẫn oi nóng. Phải đến chiều tối, không khí lạnh mạnh mới tràn xuống, nền nhiệt giảm thấp, đến đêm trời trở lạnh. Nhiệt độ ở Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai dao động từ 17-19 độ. Các khu vực khác từ 18-20 độ. Độ ẩm khoảng 83 %.

Nguyễn Thoa