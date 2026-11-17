Dự báo thời tiết tối | 17/11/2026
Tối và đêm nay, không khí nóng trong thành phố vẫn tiếp tục bị nén, thời tiết cũng chưa mấy dễ chịu, nhiệt độ từ 26-28 độ. Khả năng có mưa chỉ khoảng 30%
Sang ngày mai, Hà Nội bắt đầu nhiều mây, có mưa, nhiệt độ giảm dần. Tuy nhiên vùng nào có mưa thì dịu mát còn chỗ nào không mưa thì vẫn oi nóng. Phải đến chiều tối, không khí lạnh mạnh mới tràn xuống, nền nhiệt giảm thấp, đến đêm trời trở lạnh. Nhiệt độ ở Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai dao động từ 17-19 độ. Các khu vực khác từ 18-20 độ. Độ ẩm khoảng 83 %.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-toi-17-11-2026-246261117172447016.htm