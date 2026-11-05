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Dự báo thời tiết tối | 05/11/2026

Tối và đêm nay, khối không khí lạnh yếu đã báo bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, Hà Nội trở lại nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. nền nhiệt giảm xuống còn 24- 26 độ. Độ ẩm tăng cao từ 87-95%.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Mưa dông rải rác còn tiếp tục kéo dài trong cả ngày mai ở Hà Nội khiến không khí khá mát mẻ, nền nhiệt giảm 1-2 độ so với hôm nay, duy trì ở mức 24-30 độ. Độ ẩm từ 75-96%.

Thanh Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-bao-thoi-tiet-toi-05-11-2026-246261105183516143.htm