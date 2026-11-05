Dự báo thời tiết tối | 05/11/2026

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8 đến 11-11 được kỳ vọng đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới giữa hai nước lên tầm cao mới, với những kết quả cụ thể về kinh tế, công nghệ, đào tạo nhân lực và giao lưu nhân dân.