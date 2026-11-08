Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 9/11/2026
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.
Thời tiết: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/ban-tin-24h/du-bao-thoi-tiet-toan-tinh-son-la-ngay-9-11-2026-K2F5gReDg.html