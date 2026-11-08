Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 9/11/2026

Luật Dân số năm 2025 tạo hành lang pháp lý quan trọng để chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Để những chính sách mới đi vào cuộc sống, yêu cầu đặt ra là phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về nguồn lực, năng lực cung cấp dịch vụ, đội ngũ cơ sở và sự phối hợp giữa các ngành, địa phương.